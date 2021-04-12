Открывшего стрельбу в гавайском отеле мужчину нашли мертвым

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Забаррикадировавшийся в гавайском отеле мужчина, который ранее открыл стрельбу, найден мертвым в номере, сообщает AP.

По данным местных СМИ, он покончил с собой.

Сообщение о стрельбе в отеле полиция гавайской столицы Гонолулу получила 10 апреля в 17.40 по местному времени (воскресенье 06:40 мск). В частности, около пяти выстрелов раздалось из одной из комнат заведения.

Руководство отеля эвакуировало гостей. Правоохранители оцепили здание гостиницы. О погибших и раненых не сообщалось.