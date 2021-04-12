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Открывшего стрельбу в гавайском отеле мужчину нашли мертвым

Фото: MusingMurmurs / Twitter
Фото: MusingMurmurs / Twitter

Забаррикадировавшийся в гавайском отеле мужчина, который ранее открыл стрельбу, найден мертвым в номере, сообщает AP. 

По данным местных СМИ, он покончил с собой. 

Сообщение о стрельбе в отеле полиция гавайской столицы Гонолулу получила 10 апреля в 17.40 по местному времени (воскресенье 06:40 мск). В частности, около пяти выстрелов раздалось из одной из комнат заведения.

Руководство отеля эвакуировало гостей. Правоохранители оцепили здание гостиницы. О погибших и раненых не сообщалось.

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Фото:Никита Попов / РБК

По предварительным данным забаррикадировавшийся — военнослужащий вооруженных сил, чья часть дислоцирована на Оаху. В полиции указывали, что стрелок мог быть в отеле с семьей, но в комнате с ним его родственников не было.

За последнюю неделю в США произошло как минимум три громких инцидента с применением вооруженного насилия. 5 апреля в результате нападения в парке города Бирмингем, Алабама, погиблаженщина. На следующий день жертвами стрельбы в городе Фредерик штата Мэриленд стали три человека. 9 апреля в техасском городе Брайан погиб один полицейский, который преследовал мужчину, открывшего стрельбу в офисе одной из компаний.

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Президент США Джозеф Байден заявил ранее о наступлении «эпидемии вооруженного насилия» в стране. Он призвал ужесточить продажу оружия и комплектующих к нему и призвал Конгресс принять соответствующие поправки в законодательство.

стрельба Гавайи США
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