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В Алабаме из-за стрельбы в парке пострадали пять человек

Фото: @RobinsonCarol / Twitter
Фото: @RobinsonCarol / Twitter

В штате Алабама, США, неизвестные открыли стрельбу в парке, в результате погибла женщина. Об этом сообщает WBMA со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел накануне вечером, когда в США отмечали Пасху, из-за чего в Паттон-парке было много отдыхающих. По данным полиции, несколько выстрелов прозвучали во время ссоры между группой мужчин.

Были ранены пять человек, среди них трое подростков и четырехлетний ребенок. Еще одну 32-летнюю женщину нашли мертвой на заднем сиденье автомобиля. Правоохранители считают, что она не участвовали в конфликте и стала случайной жертвой.

В стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека
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Фото:Jae C. Hong / AP

Нескольких пострадавших госпитализировали в местные больницы. Пока полиция никого не задержала из-за стрельбы и ищет свидетелей.

Ранее мужчина открыл огонь в офисном здании Оринджа, штат Калифорния. Погибли четыре человека, пострадал ребенок. Прибывшие на место полицейские несколько раз выстрелили в нападавшего и задержали его. По предварительной информации, его мотивы связаны с деловыми и личными отношениями с жертвами.

США Алабама стрельба жертвы
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