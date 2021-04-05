В Алабаме из-за стрельбы в парке пострадали пять человек

Фото: @RobinsonCarol / Twitter

В штате Алабама, США, неизвестные открыли стрельбу в парке, в результате погибла женщина. Об этом сообщает WBMA со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел накануне вечером, когда в США отмечали Пасху, из-за чего в Паттон-парке было много отдыхающих. По данным полиции, несколько выстрелов прозвучали во время ссоры между группой мужчин.

Были ранены пять человек, среди них трое подростков и четырехлетний ребенок. Еще одну 32-летнюю женщину нашли мертвой на заднем сиденье автомобиля. Правоохранители считают, что она не участвовали в конфликте и стала случайной жертвой.

Нескольких пострадавших госпитализировали в местные больницы. Пока полиция никого не задержала из-за стрельбы и ищет свидетелей.