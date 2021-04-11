В Петербурге подросток открыл стрельбу из пневматики в школе

Фото: Никита Попов / РБК

В одной из школ в Московском районе Санкт-Петербурга ученик открыл стрельбу из пневматического пистолета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Ученик 2005 года рождения в помещении раздевалки из пневматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону находившихся там учеников», — уточняется в сообщении.

Один из преподавателей отобрал у школьника пистолет, после чего подросток скрылся с места инцидента. Никто не пострадал, преподаватели вызвали полицию. Позже ученик пришел со своей матерью в местное отделение, где был опрошен, после чего его отпустили. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в полиции.