В Петербурге подросток открыл стрельбу из пневматики в школе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 77,17 (+0,06) Инвестиции, 09 апр, 12:54
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,16) Инвестиции, 09 апр, 12:54
В ЛНР заявили о размещении бронетехники ВСУ в жилых районах Донбасса Общество, 13:01 Просивший Нурмагомедова о помощи боец потерпел второе поражение за месяц Спорт, 12:44 Кабмин уточнил правила ценообразования жизненно важных лекарств Общество, 12:38 В Москве почти на месяц закроют часть салатовой ветки метро Общество, 12:14 Южная Корея частично возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca Общество, 12:11 В Москве один человек пострадал в ДТП с тремя машинами Общество, 12:06 Чемпион мира по версии WBO объявил о намерении провести бой с Бетербиевым Спорт, 12:03 Списать не дам: что такое онлайн-прокторинг и как он работает Экономика образования, 12:00 Американец нокаутировал россиянина в боксерском бою в США Спорт, 11:58 Пять способов выхода на рынок онлайн-образования в 2021 году Pro, 11:56 В Петербурге подросток открыл стрельбу из пневматики в школе Общество, 11:55 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 апреля Общество, 11:51 Как живут футбольные академии в России. Взгляд изнутри Спорт, 11:48 Полиция задержала 10 человек после драки со стрельбой в Петербурге Общество, 11:39
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
Общество ,  
0 

В Петербурге подросток открыл стрельбу из пневматики в школе

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В одной из школ в Московском районе Санкт-Петербурга ученик открыл стрельбу из пневматического пистолета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Ученик 2005 года рождения в помещении раздевалки из пневматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону находившихся там учеников», — уточняется в сообщении.

В США подросток погиб в результате стрельбы в школе
Общество
Фото:Global Look Press / ZUMA Press

Один из преподавателей отобрал у школьника пистолет, после чего подросток скрылся с места инцидента. Никто не пострадал, преподаватели вызвали полицию. Позже ученик пришел со своей матерью в местное отделение, где был опрошен, после чего его отпустили. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в полиции.

Осенью 2020 года в одной из школ Нальчика между учеником восьмого класса и его преподавателем возник конфликт, школьник позвал на помощь знакомых взрослых. Между ними и преподавателем произошла потасовка, после чего учитель начал стрелять в воздух из пневмата. Полиция заявила, что никто не пострадал. Однако в местном минздраве уточнили, что один мужчина был ранен выстрелами, а учителя госпитализировали с травмами из-за избиения.

Санкт-Петербург школа стрельба новости
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,4 +0,7% EUR/RUB ₽92,15 +0,64% EUR/USD $1,19 -0,09%
Материалы по теме
В США подросток погиб в результате стрельбы в школе
Общество
У учителя ОБЖ в школе в Дагестане взорвался запал от гранаты
Общество
Полиция завела дело после конфликта со стрельбой в школе Нальчика
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter