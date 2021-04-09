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Один человек погиб и пятеро ранены в результате стрельбы в Техасе

Один человек погиб и еще пятеро ранены в результате стрельбы в техасском городе Брайан, передает телеканал NBC со ссылкой на сообщение полиции.

По данным техасской полиции, среди раненых — один сотрудник правоохранительного ведомства. Он получил ранение в ходе преследования подозреваемого. Сейчас его доставили в больницу. Он остается в стабильно тяжелом состоянии.

Местный телеканал KBTX со ссылкой на заявление главы полиции Брайана Эрика Буске сообщает, что из пятерых раненых четверо находятся в критическом состоянии. Кроме того, еще один человек был госпитализирован с места происшествия с приступом астмы.

Несколько человек ранены в результате стрельбы в Техасе
Общество

Губернатор Техаса Грег Эббот сообщил в Twitter, что подозреваемый уже задержан.

«Я работал с техасским департаментом общественной безопасности и техасскими рейнджерами, помогая местным правоохранительным органам быстро отреагировать на это преступление. Их усилия привели к задержанию подозреваемого в стрельбе», — указал Эббот.

По приведенным Буске данным, подозреваемый — сотрудник компании Kent Moore Cabinets, в офисе которой он и открыл стрельбу. Мотивы нападавшего неизвестны. При этом глава полицейского департамента не исключил, что в деле появятся и другие подозреваемые. Сама компания выразила соболезнования семьям погибших в связи со случившимся.

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О стрельбе в Брайане полиции сообщили в 14:30 по местному времени (22.30 мск). Преступника сразу задержать не удалось. Местные власти временно закрыли находящуюся вблизи места преступления школу.

За несколько часов до произошедшего, президент США Джозеф Байден выступил с заявлением, в котором назвал вооруженное насилие в стране «эпидемией» и «международным позором».

Он объявил о первом шаге в решении этой проблемы — ужесточить продажу отдельных комплектов для создания самодельного оружия, которые сейчас можно приобрести без прохождения проверки личности. Кроме того, президент предложил разрешить судам изымать оружие у граждан, которые считаются опасными для общества.

Предложенные Байденом меры Эббот назвал угрозой для Второй поправки в Конституцию, которая гарантирует право носить оружие. Губернатор Техаса указал, что недопустит проведение таких реформ в своем регионе.

стрельба убитые раненые Техас
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