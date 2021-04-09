Один человек погиб и пятеро ранены в результате стрельбы в Техасе

Один человек погиб и еще пятеро ранены в результате стрельбы в техасском городе Брайан, передает телеканал NBC со ссылкой на сообщение полиции.

По данным техасской полиции, среди раненых — один сотрудник правоохранительного ведомства. Он получил ранение в ходе преследования подозреваемого. Сейчас его доставили в больницу. Он остается в стабильно тяжелом состоянии.

Местный телеканал KBTX со ссылкой на заявление главы полиции Брайана Эрика Буске сообщает, что из пятерых раненых четверо находятся в критическом состоянии. Кроме того, еще один человек был госпитализирован с места происшествия с приступом астмы.

Губернатор Техаса Грег Эббот сообщил в Twitter, что подозреваемый уже задержан.