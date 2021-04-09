Киев сообщил о посещении Донбасса американской делегацией

Фото: pressjfo.news / Facebook

Американская делегация во главе с военным атташе в Киеве Бриттани Стюарт посетила район военной операции в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины (ООС) в Facebook.

«Представители США посетили подразделения ВСУ, которые выполняют задачи на линии столкновения с противниками, пообщались с украинскими защитниками и убедились в присутствии российско-оккупационных войск на Востоке Украины», — говорится в сообщении.

Заместитель главнокомандующего ООС, генерал-майор Эдуард Москалев сообщил американской делегации об оперативной обстановке в регионе.

Стюарт заявила, что правительство США глубоко обеспокоено ситуацией вокруг границ Украины и решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны.

Также в ходе визита американская делегация посетила мемориальные комплексы павшим воинам.