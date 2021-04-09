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Политика ,  
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Киев сообщил о посещении Донбасса американской делегацией

Фото: pressjfo.news / Facebook
Фото: pressjfo.news / Facebook

Американская делегация во главе с военным атташе в Киеве Бриттани Стюарт посетила район военной операции в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины (ООС) в Facebook.

«Представители США посетили подразделения ВСУ, которые выполняют задачи на линии столкновения с противниками, пообщались с украинскими защитниками и убедились в присутствии российско-оккупационных войск на Востоке Украины», — говорится в сообщении.

Заместитель главнокомандующего ООС, генерал-майор Эдуард Москалев сообщил американской делегации об оперативной обстановке в регионе.

Стюарт заявила, что правительство США глубоко обеспокоено ситуацией вокруг границ Украины и решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность страны.

Также в ходе визита американская делегация посетила мемориальные комплексы павшим воинам.

США заявили о максимальном скоплении российских войск у границы Украины
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Джен Псаки

Эскалация конфликта в Донбассе началась в марте. Один из самых серьезных инцидентов произошел возле города Шумы, где, как сообщали в ВСУ, погибли четверо украинских военных. После этого в самопровозглашенной ДНР сообщали, что в результате обстрелов с украинской стороны погибли мирные жители, включая детей.

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В конце марта Россия начала стягивать воинские подразделения к границам с Украиной. В Кремле заявляли, что Москва перемещает войска по своей территории по собственному усмотрению. Он заверил, что вооруженные силы не несут никакой угрозы для других стран.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины 6 апреля объявили сборы подразделений территориальной обороны в южных приграничных районах страны для подготовки к защите государственной границы.

Украинский президент Владимир Зеленский 8 апреля прибыл на линию соприкосновения, где отметил сильнейшую за последние месяцы эскалацию конфликта.

В тот же день президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров сообщил немецкому канцлеру Ангеле Меркель о предпринимаемых Киевом провокациях с целью обострения ситуации в Донбассе.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что начало Киевом боевых действий в Донбассе может вынудить Россию встать на защиту своих граждан и стать «началом конца Украины».

США Украина делегация Донбасс
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