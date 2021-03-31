Террористическая атака на видеопереговоры

Почему застопорилась работа контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины

На 31 марта намечено очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию на востоке Украины. Однако представители Киева предупредили о возможном неучастии. Эксперты отмечают общее ужесточение позиции Украины

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Почему заседание контактной группы может быть сорвано

В среду, 31 марта, должно пройти очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, но Киев уже заявил, что не станет участвовать в переговорах, которые в последнее время проходят в видеорежиме, поскольку в состав делегации непризнанной Донецкой народной республики входит Майя Пирогова, заочно осужденная Украиной за терроризм. «Наша позиция четкая: мы не будем вести работу, пока в консультациях будет принимать участие террористка», — сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина» представитель Украины в политической подгруппе Андрей Костин.

Украинская делегация ранее уже покидала переговоры в знак протеста против участия в них Пироговой. Тогда представитель Киева Сергей Гармаш пояснял, что 17 марта в разных форматах стороны пять часов обсуждали возможность участия таких лиц в переговорах ТКГ.

При этом во вторник представители сторон (Украины, России, ОБСЕ, непризнанных ДНР и ЛНР) работали в подгруппах по безопасности, экономике, политическим и гуманитарным вопросам. В экономической подгруппе планировалось обсудить вопросы водоснабжения и выплаты Украиной пенсий людям, проживающим на неконтролируемой Киевом территории. Подгруппа по безопасности должна была обсудить вопросы нарушения режима прекращения огня.

С начала года ОБСЕ фиксирует более двух тысяч случаев нарушения перемирия вдоль линии соприкосновения в месяц. 26 марта произошел один из самых серьезных инцидентов за последние несколько месяцев — в результате обстрела недалеко от населенного пункта Шумы погибли четверо украинских военнослужащих. После этого президент Украины Владимир Зеленский объявил, что проведет на эту тему переговоры с руководством стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция).

Поздно вечером 30 марта Кремль сообщил, что состоялся разговор лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона. «В ходе подробного обмена мнениями по ситуации на Украине подтверждена безальтернативность минского «Комплекса мер» 2015 года как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране», — говорится в заявлении по итогам переговоров. Москва также подчеркнула важность прямого диалога между Киевом и Донецком и Луганском. Помимо этого, Москва выразила «серьезную озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией». «Политсоветники лидеров продолжат совместную работу», — говорится в сообщении. Лидеры стран обсудили и другие темы.

В Киеве ранее отмечали, что только в полном составе «нормандского формата» можно договориться об урегулировании, но Москва уточнила, что эта трехсторонняя онлайн-встреча является отдельным мероприятием, а не урезанным вариантом «нормандской четверки».

Возможен ли выход из тупика

Достичь результатов в урегулировании не удается из-за того, что стороны обвиняют друг друга в невыполнении минских договоренностей, заключенных в 2015 году, а также из-за их разночтения. Киев настаивает на том, что выполнить соглашения в установленном порядке невозможно, их нужно пересмотреть. Кроме того, Украина старается не иметь дела с представителями ДНР и ЛНР как стороной конфликта, предпочитая решать проблему с Россией напрямую при посредничестве европейских стран.

Последней попыткой преодолеть противоречия и вывести обсуждение в продуктивное русло стало предложение, поступившее в конце прошлого года от Франции и Германии, которые предложили разбить минские договоренности на так называемые кластеры и согласовать последовательность их выполнения, писала газета «Коммерсантъ». Однако продвинуться эта идея пока не помогла.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что это Киев саботирует работу по урегулированию.

За шесть лет противоречия между сторонами не стали глубже, они были фундаментально заложены еще в 2015 году, уверен украинский политолог Владимир Фесенко. «Да, ситуация сейчас выглядит тупиковой. Но выход был предложен еще в декабре 2019 года (на последней встрече «нормандской четверки». — РБК) — не полное, а частичное обновление минских соглашений для того, чтобы можно было найти взаимоприемлемые позиции по границе и так далее», — уверен он. Но Москва отказывается, а то, чего добивается Россия, выполнить невозможно, говорит Фесенко. «И дело тут не в политической воле. Так, пункт о закреплении особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции, кто бы ни был президентом Украины, никогда не наберет две трети в парламенте, это просто невозможно, учитывая расклад сил в Украине», — отмечает эксперт. Выходом из ситуации, добавляет он, могло бы стать полное прекращение военных действий, «как в Приднестровье»: «Но и это не получается по понятным причинам — потому что обострения и военные действия используются для давления на внутриполитическую ситуацию в Украине».

Почему ужесточилась позиция Киева

В начале 2021 года Киев занял более жесткую позицию в отношении России. В феврале были введены санкции против украинских политиков с репутацией пророссийских, были отозваны лицензии у трех популярных оппозиционных каналов — Zik, NewsOne и «112 Украина», принадлежащих депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Тарасу Козаку. Санкции также ввели против кума Владимира Путина, сопредседателя ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены, телеведущей Оксаны Марченко.

На прошлой неделе Киев ввел санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, главы Крыма Сергея Аксенова и других. Тогда же были приняты два важных доктринальных документа, один из которых — «Стратегия военной безопасности», в которой говорится, что ускоренные реформы в оборонной сфере должны помочь Украине вступить в НАТО, чтобы защититься от России — главного военного противника страны. Второй документ — «Стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма» — гласит, что Киев применит для возвращения полуострова меры «дипломатического, военного, экономического, информационного, гуманитарного и иного характера».

Довольно объемная часть документа посвящена гуманитарным инициативам для граждан Украины, проживающих в Крыму, «на временно оккупированной территории». Но при этом отмечается, что водоснабжение полуострова будет восстановлено лишь после установления там украинского конституционного строя.

В феврале—марте украинские власти начали приглашать европейских и других лидеров на саммит «Крымская платформа» — он должен пройти в августе, в дни 30-летия независимости Украины. Идея мероприятия в том, чтобы ввести в переговорное поле тему возвращения полуострова. Зеленский неоднократно сетовал, что в отличие от Донбасса возможность возвращения Крыма серьезно не обсуждается.

Проект «международной площадки, которая координировала бы борьбу за Крым», не нова, говорит Фесенко. «Это делается по одной простой причине — Украина не признавала и не будет признавать российский статус Крыма. И речь в данном случае идет о борьбе за этот статус, потому что Россия пытается всех де-факто примирить с тем, что уже все решено», — говорит он и добавляет, что попытку поднять тему Крыма сейчас можно увязать с ситуацией внутри страны. «Сейчас Зеленский показывает избирателям, что делает много такого, чего не делал предшественник», — уверен он.

За последний год рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снизился — по данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 23–24 марта, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то его поддержали бы 24,7%, за Петра Порошенко готовы проголосовать 13,9%, за остальных — еще меньше.

Когда Зеленский приходил к власти, у него не было политического мышления, он думал, что «два соседа подрались, надо теперь просто встретиться, посмотреть друг другу в глаза, поговорить и помириться», говорит украинский политтехнолог Сергей Гайдай. «Сейчас глава государства понимает, что это были дилетантские мысли, в политике так не происходит», — объясняет Гайдай, почему чуть больше чем за год Зеленский был вынужден занять более жесткую позицию в переговорах с Москвой. «Любая украинская власть, любой президент будут обречены обострять ситуацию», — заключает эксперт, отмечая, что приход к власти в США демократа Джо Байдена, который был активно вовлечен в украинскую политику, еще будучи вице-президентом США, мог способствовать этому. Урегулирование в Донбассе возможно будет только после смены власти в России, уверен Гайдай.