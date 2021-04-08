Козак допустил возможность России встать на защиту Донбасса

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Россия будет вынуждена встать на защиту своих граждан, проживающих в Донбассе, если ситуация там будет развиваться по сценарию Сребреницы. Об этом заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, передает корреспондент РБК.

«Сегодня все зависит от того, какой масштаб будет у пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, мы, видимо, будем вынуждены встать на защиту», — сказал Козак.

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