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Пандемия коронавируса ,  
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РФПИ раскритиковал выбор лаборатории для проверки «Спутника V» в Словакии

Фото: Prabin Ranabhat / Global Look Press
Фото: Prabin Ranabhat / Global Look Press

Лаборатория в Словакии, где тестировалась поставленная в страну партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не входит в сеть официальных лабораторий Евросоюза. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Twitter вакцины.

«В нарушение существующего контракта Государственный институт по контролю лекарств обеспечил тестирование «Спутник V» в лаборатории, не входящей в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами, несмотря на их доступность», — отмечается в сообщении.

РФПИ попросил правительство Словакии отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования. Помимо этого, фонд обратился к властям страны с просьбой вернуть поставленную партию препарата, чтобы его можно было использовать в других странах.

РФПИ потребовал от Словакии вернуть поставленный «Спутник V»
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<p>Партия российской вакцины от коронавируса &laquo;Спутник V&raquo;, доставленная в Словакию 1 марта 2021 г.</p> <p></p>

Ранее газета Denník N сообщила, что Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал закупленную партию «Спутника V» и пришел к заключению, что она не идентична той, которая получила положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet. В РФПИ назвали эти сообщения фейковыми.

Словакия стала второй страной в ЕС, которая одобрила применение «Спутника V», не дожидаясь решения европейского регулятора. Игорь Матович, занимавший тогда пост премьер-министра страны, заявлял, что с мая по июнь страна получит 2 млн доз препарата.

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При этом Матович пошел на это вопреки мнению партнеров по правящей коалиции, которые считали, что поставки «Спутника V» должны начаться, когда этот препарат официально одобрит европейский регулятор. Это привело к правительственному кризису в стране и отставке премьера.

Спутник V коронавирус Словакия РФПИ
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