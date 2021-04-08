РФПИ раскритиковал выбор лаборатории для проверки «Спутника V» в Словакии

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Лаборатория в Словакии, где тестировалась поставленная в страну партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V», не входит в сеть официальных лабораторий Евросоюза. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в Twitter вакцины.

«В нарушение существующего контракта Государственный институт по контролю лекарств обеспечил тестирование «Спутник V» в лаборатории, не входящей в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами, несмотря на их доступность», — отмечается в сообщении.

РФПИ попросил правительство Словакии отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования. Помимо этого, фонд обратился к властям страны с просьбой вернуть поставленную партию препарата, чтобы его можно было использовать в других странах.

Ранее газета Denník N сообщила, что Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал закупленную партию «Спутника V» и пришел к заключению, что она не идентична той, которая получила положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet. В РФПИ назвали эти сообщения фейковыми.