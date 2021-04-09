Минздрав России разрешил исследования вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Минздрав России разрешил проведение первой и второй фаз клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н», разрабатываемой государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом свидетельствуют данные государственного реестра разрешений на проведение исследований министерства.

«Начало [исследований] — 8 апреля 2021 года, окончание — 30 сентября 2021 года», — сообщается в реестре. В испытаниях примут участие добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет. Специалисты оценят безопасность, переносимость, реактогенность и иммуногенность вакцины для профилактики COVID-19.

«ЭпиВакКорона-Н» — вакцина на основе пептидных антигенов, следует из данных реестра. Она представляет собой суспензию для внутримышечного введения, доза — 0,5 мл.

В России на данный момент зарегистрированы три вакцины против коронавируса. Первой вакциной стала «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Далее были одобрены препараты «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «КовиВак» от Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова.