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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав России разрешил исследования вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Минздрав России разрешил проведение первой и второй фаз клинических испытаний вакцины против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона-Н», разрабатываемой государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом свидетельствуют данные государственного реестра разрешений на проведение исследований министерства.

«Начало [исследований] — 8 апреля 2021 года, окончание — 30 сентября 2021 года», — сообщается в реестре. В испытаниях примут участие добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет. Специалисты оценят безопасность, переносимость, реактогенность и иммуногенность вакцины для профилактики COVID-19.

«ЭпиВакКорона-Н» — вакцина на основе пептидных антигенов, следует из данных реестра. Она представляет собой суспензию для внутримышечного введения, доза — 0,5 мл.

Роспотребнадзор рассказал о трех линиях защиты вакцины «ЭпиВакКорона»
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России на данный момент зарегистрированы три вакцины против коронавируса. Первой вакциной стала «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Далее были одобрены препараты «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «КовиВак» от Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что прививки против COVID-19 сделали уже более 6 млн россиян, из них 4,3 млн человек получили обе дозы. По словам главы государства, отечественные вакцины против COVID-19 не имеют серьезных побочных эффектов.

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