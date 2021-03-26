Роспотребнадзор рассказал о трех линиях защиты вакцины «ЭпиВакКорона»
Вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», способна создавать в организме человека три линии защиты, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«Первую линию защиты формируют антитела, нацеленные на пептид, входящий в состав рецептор-связывающего домена вирусного S-белка. Антитела, связавшиеся с данным районом, препятствуют взаимодействию с клеточным рецептором», — говорится в сообщении.
Далее антитела связываются с белком S и не дают вирусной оболочке слиться с клеточной мембраной. Таким образом блокируется проникновение вируса в клетку.
Если вирус все же попал в клетку, срабатывает третья линия защиты. В этом случае включается антительный и клеточный иммунитет. Активируются клетки иммунной системы: макрофаги, нейтрофилы, натуральные киллеры (НK-клеток), белки системы комплемента. Они убивают инфицированную клетку, лишая вирус возможности размножаться и заражать здоровые клетки.