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Роспотребнадзор рассказал о трех линиях защиты вакцины «ЭпиВакКорона»

Вакцина против коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», способна создавать в организме человека три линии защиты, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Первую линию защиты формируют антитела, нацеленные на пептид, входящий в состав рецептор-связывающего домена вирусного S-белка. Антитела, связавшиеся с данным районом, препятствуют взаимодействию с клеточным рецептором», — говорится в сообщении.

Далее антитела связываются с белком S и не дают вирусной оболочке слиться с клеточной мембраной. Таким образом блокируется проникновение вируса в клетку.

Если вирус все же попал в клетку, срабатывает третья линия защиты. В этом случае включается антительный и клеточный иммунитет. Активируются клетки иммунной системы: макрофаги, нейтрофилы, натуральные киллеры (НK-клеток), белки системы комплемента. Они убивают инфицированную клетку, лишая вирус возможности размножаться и заражать здоровые клетки.

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Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной против COVID-19, зарегистрированной в России после «Спутника V», разработанного Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

В конце марта группа добровольцев, которые участвовали в третьей фазе клинических испытаний вакцины от центра «Вектор», обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, выразив обеспокоенность эффективностью пептидного препарата. Авторы обращения пришли к выводу, что только у 70% добровольцев, сделавших прививку «ЭпиВакКороной», появились антитела к COVID-19. Результаты исследования показали, что
в сыворотках вакцинированных нет вирус-нейтрализующих антител.

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В Роспотребнадзоре в ответ на критику заявили, что через 21 день после получения второй дозы вакцины «ЭпиВакКорона» антитела, специфичные к антигенам, находящимся в составе препарата, выработались у 100% участников испытаний.

Позже в Минздраве отметили, что все три вакцины против коронавируса, зарегистрированные в России, одинаково эффективны.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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0
<20 000
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от 60 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Роспотребнадзор ЭпиВакКорона вакцина коронавирус
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