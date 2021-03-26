Роспотребнадзор рассказал о трех линиях защиты вакцины «ЭпиВакКорона»

«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной против COVID-19, зарегистрированной в России после «Спутника V», разработанного Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

В конце марта группа добровольцев, которые участвовали в третьей фазе клинических испытаний вакцины от центра «Вектор», обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко, выразив обеспокоенность эффективностью пептидного препарата. Авторы обращения пришли к выводу, что только у 70% добровольцев, сделавших прививку «ЭпиВакКороной», появились антитела к COVID-19. Результаты исследования показали, что

в сыворотках вакцинированных нет вирус-нейтрализующих антител.

В Роспотребнадзоре в ответ на критику заявили, что через 21 день после получения второй дозы вакцины «ЭпиВакКорона» антитела, специфичные к антигенам, находящимся в составе препарата, выработались у 100% участников испытаний.

Позже в Минздраве отметили, что все три вакцины против коронавируса, зарегистрированные в России, одинаково эффективны.