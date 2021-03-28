Путин заявил об отсутствии побочных эффектов у трех вакцин против COVID

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Президент Владимир Путин заявил, что отечественные вакцины против коронавируса не имеют серьезных побочных эффектов. Об этом глава государства сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что российскими препаратами прививаются люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и «нормально себя чувствуют». У отечественных разработок «и противопоказаний-то никаких нет», добавил Путин.

«Я не знаю, во всяком случае, мне не известно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных трех вакцин», — заявил он в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Все три российские вакцины президент назвал эффективными, надежными и безопасными.

Путин напомнил, что прививки против COVID-19 сделали уже более 6 млн россиян, что является «очень приличным показателем». Из них 4,3 млн граждан получили обе дозы.