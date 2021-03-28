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Путин заявил об отсутствии побочных эффектов у трех вакцин против COVID

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Президент Владимир Путин заявил, что отечественные вакцины против коронавируса не имеют серьезных побочных эффектов. Об этом глава государства сказал в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что российскими препаратами прививаются люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и «нормально себя чувствуют». У отечественных разработок «и противопоказаний-то никаких нет», добавил Путин.

«Я не знаю, во всяком случае, мне не известно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных трех вакцин», — заявил он в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Все три российские вакцины президент назвал эффективными, надежными и безопасными.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Путин напомнил, что прививки против COVID-19 сделали уже более 6 млн россиян, что является «очень приличным показателем». Из них 4,3 млн граждан получили обе дозы.

«Наверное, все возможно при этой прививочной деятельности, но пока, слава богу, у нас все нормально, никаких серьезных побочных эффектов не выявлено», — заключил президент.

На данный момент в России зарегистрированы три вакцины против коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Далее были одобрены препараты «ЭпиВакКорона» от государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» от Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова.

23 марта стало известно, что Путин сделал прививку против COVID-19. Однако в Кремле не стали уточнять, какой из препаратов ему ввели. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства хорошо перенес вакцинацию. Сам Путин позже заявил, что не стал прививаться публично, как некоторые другие лидеры, не желая «обезьянничать».

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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