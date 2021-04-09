Блинкен объяснил высказывание Байдена о Путине «прагматичным подходом»

Президент США Джо Байден руководствуется прагматичным подходом в отношениях с Россией. Так госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос журналиста о том, как может американский лидер одновременно называть российского президента Владимира Путина «убийцей» и работать с ним. О проведенном с Блинкеном интервью рассказал колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус.

По словам Блинкена, Байден «очень хорошо понимает две вещи». Во-первых, ему нужно «привлечь Россию к ответственности за любые безрассудные и враждебные действия», которые она предпринимает, и в то же время быть открытым к сотрудничеству в общих интересах двух стран.

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