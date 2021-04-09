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Пандемия коронавируса ,  
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Власти назвали число сдавших антиковидную плазму доноров в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За прошедший год 20 тыс. человек, переболевших коронавирусной инфекцией, стали в Москве донорами плазмы с антителами. Об этом РБК сообщили в столичном депздраве.

«Донорами стали 20 тыс. человек, а более 11,5 тыс. получили трансфузии (им сделали переливания. — РБК) антиковидной плазмы. В Москве большое число доноров возвращаются: 3 тыс. человек на данный момент. Из них почти 2 тыс. сдали плазму по два раза. Семь человек сдали плазму по десять раз. Абсолютный рекорд — это донор, сдавший плазму 15 раз», — отметили в ведомстве.

Метод переливания плазмы применяют для лечения тех пациентов, у кого наблюдается недостаточный иммунный ответ на инфекцию. Плазма переболевших COVID-19 содержит специфические антитела, которые помогают нейтрализовать вирус.

Более 10 тыс. пациентов с COVID-19 в Москве получили плазму с антителами
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В депздраве также рассказали о том, как проходит процесс сдачи плазмы. Для того, чтобы не допустить заражения человека, которому будет сделано переливание, специалисты берут анализы крови. Они выявляют наличие маркеров таких инфекций, как ВИЧ, гепатиты С и В, сифилис, а также проводят исследование на эффективность против COVID. После этого донорскую плазму инактивируют — уничтожают в ней патогенные бактерии и вирусы, которые могут в ней содержаться. Затем ее замораживают. «Только после получения отрицательных результатов анализов на инфекции плазма может быть направлена в больницы», — заверили в депздраве.

В Москве сдать плазму могут все желающие, которые подходят под ряд критериев. Им должно быть от 18 до 55 лет, они должны весить больше 50 кг. На руках у переболевших коронавирусом должны быть документы о выписке из стационара или поликлиники. После проверки данных донора приглашают на расширенный анализ на наличие антител. Если результаты исследований будут удовлетворительными, то с донором свяжутся и пригласят на сдачу плазмы. Для доноров плазмы с антителами к коронавирусу в Москве предусмотрены стимулирующие выплаты в размере 5 тыс. руб., а также компенсация на питание — 1212 руб. Чиновники отметили, что полученные деньги можно потратить на свое усмотрение, ограничений на это нет.

В начале апреля «Ростех» сообщил о регистрации Минздравом первого в мире препарата на основе плазмы крови переболевших COVID-19. «Ковид-глобулин» разработали в холдинге «Нацимбио», который принадлежит госкорпорации. Там отметили, что лекарство создано на основе плазмы крови переболевших москвичей — для этого столица передала компании 2,5 т биоматериала. «Введение препарата помогает организму побороть заболевание и «учит» иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно», — объяснили в «Ростехе».

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В свою очередь, глава «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что разработка позволит расширить арсенал врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией. «Фактически наша страна одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса — пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина)», — говорил Чемезов.

Переливать плазму для лечения больных с коронавирусом в Москве начали в апреле 2020 года. Как сообщал мэр города Сергей Собянин 10 января 2021 года, донорами плазмы с антителами на тот момент стали 10,5 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус COVID-19 вакцина донорство
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