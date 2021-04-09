Власти назвали число сдавших антиковидную плазму доноров в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За прошедший год 20 тыс. человек, переболевших коронавирусной инфекцией, стали в Москве донорами плазмы с антителами. Об этом РБК сообщили в столичном депздраве.

«Донорами стали 20 тыс. человек, а более 11,5 тыс. получили трансфузии (им сделали переливания. — РБК) антиковидной плазмы. В Москве большое число доноров возвращаются: 3 тыс. человек на данный момент. Из них почти 2 тыс. сдали плазму по два раза. Семь человек сдали плазму по десять раз. Абсолютный рекорд — это донор, сдавший плазму 15 раз», — отметили в ведомстве.

Метод переливания плазмы применяют для лечения тех пациентов, у кого наблюдается недостаточный иммунный ответ на инфекцию. Плазма переболевших COVID-19 содержит специфические антитела, которые помогают нейтрализовать вирус.

В депздраве также рассказали о том, как проходит процесс сдачи плазмы. Для того, чтобы не допустить заражения человека, которому будет сделано переливание, специалисты берут анализы крови. Они выявляют наличие маркеров таких инфекций, как ВИЧ, гепатиты С и В, сифилис, а также проводят исследование на эффективность против COVID. После этого донорскую плазму инактивируют — уничтожают в ней патогенные бактерии и вирусы, которые могут в ней содержаться. Затем ее замораживают. «Только после получения отрицательных результатов анализов на инфекции плазма может быть направлена в больницы», — заверили в депздраве.