В Москве плазму крови сдали 10,5 тыс. переболевших COVID-19

В Москве донорами плазмы с антителами к коронавирусной инфекции стали 10,5 тыс. человек. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин во «ВКонтакте».

«Москвичи, которые перенесли #covid19, откликнулись на нашу просьбу и с апреля начали сдавать плазму крови с антителами. Уже 10,5 тысяч жителей столицы стали донорами и помогли спасти тысячи жизней», — написал Собянин.

Ранее, 25 декабря, директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что граждане, которые получили прививку от коронавируса, также могут стать донорами плазмы. Он добавил, что перед этим необходимо проверить количество антител, потому что со временем из число может уменьшаться.

Переливать плазму для лечения больных с коронавирусом в Москве начали в апреле. Для доноров власти установили стимулирующие выплаты: за каждые 150 мл плазмы можно получить 1 250 руб., за 600 мл — 5 тыс. руб.