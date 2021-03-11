Более 10 тыс. пациентов с COVID-19 в Москве получили плазму с антителами

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 10 тыс. пациентов с коронавирусом в Москве получили плазму крови с антителами переболевших заболеванием, сообщает сайт мэрии столицы со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

«С апреля прошлого года мы успешно применяем метод переливания иммунной плазмы больным коронавирусной инфекцией. Решение о трансфузии конкретному пациенту принимает консилиум после всестороннего анализа информации», — сказал главный внештатный специалист-трансфузиолог депздрава Андрей Буланов, слова которого приводит мэрия.

Переливание плазмы проводят больным средней и тяжелой формой COVID-19, если у них отсутствуют свои антитела, уточнил он.

В октябре прошлого года заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что власти утвердили единый стандарт лечения больных коронавирусной инфекцией в стационарах. В него вошло в том числе применение новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, барокамер, а также плазмы переболевших.