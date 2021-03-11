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Город ,  
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Более 10 тыс. пациентов с COVID-19 в Москве получили плазму с антителами

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 10 тыс. пациентов с коронавирусом в Москве получили плазму крови с антителами переболевших заболеванием, сообщает сайт мэрии столицы со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

«С апреля прошлого года мы успешно применяем метод переливания иммунной плазмы больным коронавирусной инфекцией. Решение о трансфузии конкретному пациенту принимает консилиум после всестороннего анализа информации», — сказал главный внештатный специалист-трансфузиолог депздрава Андрей Буланов, слова которого приводит мэрия.

Переливание плазмы проводят больным средней и тяжелой формой COVID-19, если у них отсутствуют свои антитела, уточнил он.

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Фото:Михаил Климентьев / РИА Новости

В октябре прошлого года заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что власти утвердили единый стандарт лечения больных коронавирусной инфекцией в стационарах. В него вошло в том числе применение новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, барокамер, а также плазмы переболевших.

В декабре Александр Гинцбург — директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, разработавшего вакцину против коронавируса «Спутник V», — говорил, что те, кто сделал прививку против инфекции, могут стать донорами плазмы крови.

В январе этого года столичные власти сообщили о начале исследований, касающихся пригодности плазмы тех, кто привился, для пациентов с COVID-19. В городе работают восемь пунктов, где можно сдать плазму.

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На данный момент в Москве с начала эпидемии было выявлено более 993,9 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 15,5 тыс. человек, выздоровели более 914,6 тыс.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Москва коронавирус департамент здравоохранения антитела
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