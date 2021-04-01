Минздрав одобрил препарат на основе плазмы крови переболевших COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Минздрав зарегистрировал первый в мире иммуноглобулин к коронавирусу на основе плазмы крови переболевших людей. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат «Ковид-глобулин» стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа», — говорится в сообщении госкорпорации.

Лекарство разработано в холдинге «Нацимбио», который принадлежит «Ростеху». Он создан на основе плазмы крови переболевших москвичей — для этого столица передала компании 2,5 тонны биоматериала. «Введение препарата помогает организму побороть заболевание и «учит» иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно», — объяснили в «Ростехе».

По мнению главы «Ростеха» Сергея Чемезова, новый препарат значительно расширит арсенал врачей в борьбе с коронавирусом. «Фактически наша страна одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса — пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина)», — рассказал Чемезов.