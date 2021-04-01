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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав одобрил препарат на основе плазмы крови переболевших COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Минздрав зарегистрировал первый в мире иммуноглобулин к коронавирусу на основе плазмы крови переболевших людей. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат «Ковид-глобулин» стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа», — говорится в сообщении госкорпорации.

Лекарство разработано в холдинге «Нацимбио», который принадлежит «Ростеху». Он создан на основе плазмы крови переболевших москвичей — для этого столица передала компании 2,5 тонны биоматериала. «Введение препарата помогает организму побороть заболевание и «учит» иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно», — объяснили в «Ростехе».

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Фото:Чедлы Бен Ибрахим / РИА Новости

По мнению главы «Ростеха» Сергея Чемезова, новый препарат значительно расширит арсенал врачей в борьбе с коронавирусом. «Фактически наша страна одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса — пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина)», — рассказал Чемезов.

В середине января мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что плазму крови сдали 10,5 тыс. переболевших жителей столицы. Ее стали собирать в апреле прошлого года.

В Москве в конце января начались масштабные исследования метода лечения COVID-19 c помощью плазмы крови тех, кто прошел вакцинацию. Метод переливания плазмы крови переболевших применялся в московских стационарах с апреля прошлого года.

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Наиболее известный в мире случай применения плазмы крови для лечения коронавируса — лечение экс-президента США Дональда Трампа. Он заболел осенью прошлого года, тогда врачи применили плазму крови для его лечения.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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