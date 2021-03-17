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Пандемия коронавируса ,  
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Еврокомиссия представила свой проект COVID-паспортов

Там предлагают включать в документ не только информацию о прививке от COVID-19, но и о перенесенном заболевании или отрицательном тесте на вирус. В Еврокомиссии считают, что это позволит избежать дискриминации тех, кто не привился
Фото: Lucy Nicholson / Reuters
Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала свои предложения по так называемым COVID-паспортам, в которых будет содержаться информация о перенесенном коронавирусе или прививках от него. Предложения представлены на сайте ЕК.

Предполагается, что документ будет содержать информацию о вакцинации от COVID-19, перенесенной болезни или отрицательном тесте на коронавирус.

Это поможет избежать дискриминации в отношении тех людей, которые не прошли вакцинацию, считают в ЕК.

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Паспорт будет выдаваться в цифровом и/или бумажном формате и содержать QR-код. Информация в документе будет представлена на языке страны выдачи и на английском, он будет действовать во всех странах — членах ЕС. Получение сертификата будет бесплатным.

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ЕК предлагает хранить цифровую версию COVID-паспорта на мобильном устройстве. Документ будет содержать цифровую печать, подтверждающую его подлинность.

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Комиссия подчеркивает, что сертификат не должен быть условием для свободного передвижения по Евросоюзу, это право является фундаментальным для его граждан. «Сертификат — это возможность государствам-членам менять существующие ограничения на основании ситуации с общественным здравоохранением», — говорится в сообщении ЕК.

COVID-паспорт будет выдаваться человеку, привитому любой вакциной. Однако, как сообщает Еврокомиссия, при решении вопроса об отмене ограничений на передвижение государства — члены ЕС должны будут принимать сертификат о вакцинации только теми препаратами, которые были одобрены в союзе. При этом страны могут по своему усмотрению расширить это правило на тех граждан ЕС, которые вакцинировались другим препаратом.

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К середине марта ЕК представит эти предложения на одобрение Брюсселя и государств — членов ЕС. К лету планируется создать цифровую инфраструктуру, которая будет поддерживать новые сертификаты. Члены Евросоюза должны внести соответствующие изменения в систему здравоохранения к этому времени.

В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в ЕС согласились ввести сертификаты о вакцинации. По ее словам, эти документы могут использоваться при поездках внутри ЕС, а также быть основанием для въезда в Евросоюз из других стран.

Однако незадолго до этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступала против COVID-паспортов, которые применялись бы в международных поездках. Там поясняли, что вакцинация пока недоступна всем людям.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
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