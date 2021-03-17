Еврокомиссия представила свой проект COVID-паспортов

Там предлагают включать в документ не только информацию о прививке от COVID-19, но и о перенесенном заболевании или отрицательном тесте на вирус. В Еврокомиссии считают, что это позволит избежать дискриминации тех, кто не привился

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала свои предложения по так называемым COVID-паспортам, в которых будет содержаться информация о перенесенном коронавирусе или прививках от него. Предложения представлены на сайте ЕК.

Предполагается, что документ будет содержать информацию о вакцинации от COVID-19, перенесенной болезни или отрицательном тесте на коронавирус.

Это поможет избежать дискриминации в отношении тех людей, которые не прошли вакцинацию, считают в ЕК.

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Паспорт будет выдаваться в цифровом и/или бумажном формате и содержать QR-код. Информация в документе будет представлена на языке страны выдачи и на английском, он будет действовать во всех странах — членах ЕС. Получение сертификата будет бесплатным.