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Политика ,  
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Генерал СБУ допустил потерю Украиной регионов в случае вмешательства НАТО

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Экс-руководитель Главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк заявил, что вмешательство НАТО в ситуацию на востоке Украины может привести к потере контроля Киева над несколькими областями юго-востока страны. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Наш».

Вовк считает, что поддержка Североатлантического альянса не гарантирует его вступление в конфликт в случае военных действий между Россией и Украиной. «Первый вопрос: а если мы будем в НАТО, пойдет ли НАТО на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли. Скорее нет», — отметил Вовк.

По его словам, Украину не примут в НАТО и не будут защищать, поскольку в стране «нет целостности государства, нет целостности руководства страны, территории и населенных пунктов страны».

«Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: «Извините, мы отступаем». И отступят до тех пор, что за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области», — заявил Вовк.

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Фото:Global Look Press

При этом, по мнению генерала, без НАТО Украина не выиграет войну против России.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление в НАТО является единственным путем к окончанию военных действий в Донбассе. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что такое решение может быть принято только самим альянсом.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков комментируя возможное вступление Украины в НАТО, предупредил, что это не только не поможет справиться с внутренними проблемами, но и дополнительно усугубит ситуацию.

Летом 2020 года Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей альянса. Партнерство предоставляет Украине расширенный доступ к программам и учениям альянса, а также более широкому обмену информацией.

НАТО Украина военный конфликт Донбасс Россия
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