Полиция попросила запретить «скопинскому маньяку» общаться с журналистами

Скопинский отдел полиции подал иск в районный суд с просьбой ужесточить ограничения для Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк». В частности, речь идет о запрете на общение со СМИ и использование интернета. Об этом сообщил секретариат Скопинского районного суда Рязанской области, передает ТАСС.

«Его хотят ограничить в общении в интернете, в посещении кафе и баров», — уточняется в сообщении.

Сейчас Мохов должен регулярно отмечаться в отделении полиции и оставаться в пределах района, где он прописан. Мужчина также не может в течение шести лет посещать массовые мероприятия или участвовать в них. Ему нельзя пребывать вне своего места жительства с 22:00 до 06:00, за исключением времени нахождения на работе.