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Жертва обратилась в СК после попытки «скопинского маньяка» зафрендить ее

Екатерина Мартынова
Екатерина Мартынова (Фото: Katya Martynova / VK)

Одна из жертв «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Мартынова (Екатерина Степанова) обратилась в Главное следственное управление СК по Москве с целью добиться возбуждения нового уголовного дела против отбывшего срок Мохова либо ограничения его публичных высказываний и активности в социальных сетях. Об этом она сообщила ТАСС.

Маньяк пытался добавить ее в друзья в социальной сети «ВКонтакте».

«Я не знаю, будет ли дело возбуждено, но как-то ограничить его публичные выступления, активность в соцсетях. [Сейчас] получается, у него нет никаких рамок, что говорить, что делать, — он может говорить, что хочет встретиться со мной», — возмутилась Мартынова. Ранее в СК предложили ей попросить о государственной защите.

РБК обратился за комментарием к Екатерине Мартыновой и в пресс-службу ГСУ СК по столице.

Жертва «скопинского маньяка» потребует возбудить против него дело
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Кадр из интервью

26 марта «Открытые медиа» со ссылкой на заявления Мартыновой сообщили, что она обратилась в прокуратуру Рязанской области и региональное управление СК, поскольку Мохов в интервью Ксении Собчак нарушил ее право на неприкосновенность частной жизни, распространяя касающиеся ее сведения. В частности, он «публично описывал обстоятельства совершения им преступлений, сообщая подробности осуществления сексуального и физического насилия и лишения свободы», говорилось в заявлениях. Девушка потребовала возбудить дело против Мохова по ст. 137 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни). О том, что она собирается обратиться в рязанскую прокуратуру, она рассказала РБК.

Вызвавшее большой резонанс интервью со «скопинским маньяком» вышло 22 марта на YouTube-канале Собчак. В нем он, в частности, заявлял о желании встретиться с девушкой. Позже YouTube ограничил к этому видео доступ. Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить высказывания Мохова в интервью Собчак.

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Мохов был осужден за похищение в 2000 году в городе Скопине Рязанской области 14-летней Екатерины Мартыновой и 17-летней Елены Самохиной и насилие над ними в течение 3,5 года. Одна из его жертв трижды родила от него. В 2005 году насильника приговорили к 17 годам, а в начале 2021-го отпустили на свободу на несколько месяцев раньше срока.

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