Жертва обратилась в СК после попытки «скопинского маньяка» зафрендить ее

Екатерина Мартынова (Фото: Katya Martynova / VK)

Одна из жертв «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Мартынова (Екатерина Степанова) обратилась в Главное следственное управление СК по Москве с целью добиться возбуждения нового уголовного дела против отбывшего срок Мохова либо ограничения его публичных высказываний и активности в социальных сетях. Об этом она сообщила ТАСС.

Маньяк пытался добавить ее в друзья в социальной сети «ВКонтакте».

«Я не знаю, будет ли дело возбуждено, но как-то ограничить его публичные выступления, активность в соцсетях. [Сейчас] получается, у него нет никаких рамок, что говорить, что делать, — он может говорить, что хочет встретиться со мной», — возмутилась Мартынова. Ранее в СК предложили ей попросить о государственной защите.

РБК обратился за комментарием к Екатерине Мартыновой и в пресс-службу ГСУ СК по столице.