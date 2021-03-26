Жертва «скопинского маньяка» пожаловалась на его слова в СК и прокуратуру

Одна из жертв «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Степанова обратилась в прокуратуру Рязанской области и к руководителю регионального управления Следственного комитета Владимиру Некешину после того, как отбывший срок Мохов в интервью телеведущей Ксении Собчак «незаконно распространял сведения о ее частной жизни, составляющие личную тайну», сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на оба заявления Степановой.

В них говорится, что в интервью, вышедшем 22 марта на YouTube-канале Собчак, Мохов «публично описывал обстоятельства совершения им преступлений, сообщая подробности осуществления сексуального и физического насилия и лишения свободы». Степанова заявляет, что не давала согласия на распространение информации о себе и просит возбудить уголовное дело против него по ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». По ее мнению, он осознавал последствия своих слов и желал причинить вред.

В интервью Мохов, в частности, заявлял, что хочет встретиться с одной из своих жертв Екатериной Мартыновой (Мартынова — девичья фамилия Степановой).

24 марта Мартынова заявила в эфире телеканала «Дождь», что намерена добиваться возбуждения против «скопинского маньяка» нового дела после интервью Собчак. По мнению девушки, Мохов должен быть заключен под стражу. О том, что она собирается обратиться в прокуратуру Рязанской области, Мартынова рассказала ранее РБК.