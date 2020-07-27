Украина обвинила Донбасс в нарушении перемирия

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Несмотря на то, что с 27 июля на линии разграничения в Донбассе установлено перемирие, силы самопровозглашенных республик уже нарушили режим прекращения огня. Об этом, как передает УНИАН, заявил командующий Операцией объединенных сил Украины в Донбассе (ООС), генерал Владимир Кравченко.

«К сожалению, со стороны противника в 0:20 — 0:45 был обстрел подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов», — рассказал он на брифинге.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, как передает Донецкое агентство новостей, нарушений перемирия с полуночи 27 июля не зафиксировало.

22 июля участники Трехсторонней контактной группы в рамках минского процесса договорились о прекращении огня на линии соприкосновения в Донбассе. В офисе президента Украины Владимира Зеленского данное решение назвали прорывом в переговорах. Одновременно стороны договорились о передаче списков лиц, подлежащих обмену.