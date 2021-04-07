Кулеба назвал условие для начала войны в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью французской газете Libération, что Киев не хочет войны в Донбассе.

«Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта», — отметил глава украинского МИД.

Он подчеркнул, что Украина откроет огонь в Донбассе только в том случае, если будет существовать угроза атаки на украинских военных.

Накануне Киев заявил, что отказывается от участия в переговорах по Донбассу в Минске. Отказ вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников объяснил тем, что Белоруссия «находится под влиянием» России и у Киева нет к ней доверия. По его словам, в республике «доминируют определенные мысли пророссийского толка и антиукраинского характера». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на это ответил, что Резников ранее уже заявлял о необходимости подыскать другую площадку. В частности, место для проведения переговоров предлагала Вена, Россия же была готова вести переговоры в другом месте.