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Пандемия коронавируса ,  
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Путин пообещал Пашиняну решить вопрос с поставками «Спутника V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу главы Армении Никола Пашиняна пообещал помочь с поставками российской вакцины от коронавируса. Трансляцию переговоров лидеров двух стран вел телеканал «Россия 24».

«Мы надеемся на приобретение большого количества российской вакцины, потому что в деле она доказала свою эффективность. И для нас очень важно, чтобы Республика Армения имела возможность приобрести эту вакцину», — сказал Пашинян.

По его словам, 8 апреля в страну должна поступить первая партия — 15 тыс. доз. «Но мы нуждаемся в больше, чем миллионе», — добавил Пашинян.

Путин ответил, что производство вакцины в России сейчас «раскручивается» и выпускаются большие объемы антикоронавирусных препаратов. «Я думаю, что решим эту проблему не в ущерб российских граждан», — заключил российский президент.

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Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

По его словам, объем производства вакцины сопоставим с потребностями населения. Он пояснил, что прививаться хотят не все россияне сразу, но по мере продолжения прививочной кампании, все больше людей хотят вакцинироваться. При этом Путин отметил, что есть «небольшой перевес предложения».

Армения одобрила использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» производства Центра им. Н.Ф. Гамалеи в начале февраля. При этом первые образцы препарата российский Минздрав передал армянским коллегам еще в ноябре прошлого года, а в середине января были направлены 2 тыс. доз в Нагорный Карабах для российских миротворцев.

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В Азербайджане «Спутник V» зарегистрировали в середине марта. При этом в феврале власти страны разрешили проводить клинические исследования комбинированного использования российского препарата и вакцины AstraZeneca производства Оксфордского университета.

По данным армянского Минздрава, за последние сутки в стране зафиксированы 1025 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 626 человек, умерли — 20. Общее количество случаев заболевания COVID-19 за весь период пандемии составило 198 898, число выздоровевших — 178 227, летальных исходов — 3 647.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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