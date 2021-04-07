Путин пообещал Пашиняну решить вопрос с поставками «Спутника V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент России Владимир Путин в ответ на просьбу главы Армении Никола Пашиняна пообещал помочь с поставками российской вакцины от коронавируса. Трансляцию переговоров лидеров двух стран вел телеканал «Россия 24».

«Мы надеемся на приобретение большого количества российской вакцины, потому что в деле она доказала свою эффективность. И для нас очень важно, чтобы Республика Армения имела возможность приобрести эту вакцину», — сказал Пашинян.

По его словам, 8 апреля в страну должна поступить первая партия — 15 тыс. доз. «Но мы нуждаемся в больше, чем миллионе», — добавил Пашинян.

Путин ответил, что производство вакцины в России сейчас «раскручивается» и выпускаются большие объемы антикоронавирусных препаратов. «Я думаю, что решим эту проблему не в ущерб российских граждан», — заключил российский президент.