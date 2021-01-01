Россия передала Армении образцы вакцины «Спутник V»
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко передал своему коллеге из Армении Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
Для обсуждения гуманитарных задач, а также вопросов реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху в Ереван 21 ноября прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев, а также министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме ситуации в спорном регионе стороны обсуждали двусторонние отношения Москвы и Еревана, военно-техническое сотрудничество. Затем делегация направилась в Баку.
Президент Владимир Путин объявил о регистрации вакцины «Спутник V» в середине августа. Препарат разработали специалисты Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.
Согласно последним данным минздрава Армении, с начала пандемии в республике выявлено более 123 тыс. случаев заражений COVID-19. Выздоровели 90 754 человек. Умерли 1900.
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