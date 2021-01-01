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Пандемия коронавируса ,  
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Россия передала Армении образцы вакцины «Спутник V»

Фото:Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко передал своему коллеге из Армении Арсену Торосяну образцы вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

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Для обсуждения гуманитарных задач, а также вопросов реализации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху в Ереван 21 ноября прибыл глава МЧС России Евгений Зиничев, а также министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Кроме ситуации в спорном регионе стороны обсуждали двусторонние отношения Москвы и Еревана, военно-техническое сотрудничество. Затем делегация направилась в Баку.

Президент Владимир Путин объявил о регистрации вакцины «Спутник V» в середине августа. Препарат разработали специалисты Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Согласно последним данным минздрава Армении, с начала пандемии в республике выявлено более 123 тыс. случаев заражений COVID-19. Выздоровели 90 754 человек. Умерли 1900. 

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Армения российская вакцина коронавирус COVID-19
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