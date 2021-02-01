РФПИ сообщил об одобрении «Спутника V» Минздравом Армении

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Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» получила одобрение Министерства здравоохранения Армении. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на сайте вакцины.

«Вакцина одобрена приказом Минздрава на основании данных третьей фазы клинических испытаний в России без проведения дополнительных испытаний в Армении», — говорится в сообщении.

Армения стала 15-й по счету страной, одобрившей препарат. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, решение армянского Минздрава позволит начать вакцинацию населения страны.

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