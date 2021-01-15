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В Карабах привезли около 2 тыс. доз вакцины для российских миротворцев

В Нагорный Карабах доставили около двух тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник-V», началась вакцинация миротворцев России. Об этом говорится на сайте российского Министерства обороны.

«Вакцинирование проводится в два этапа. В период с 14 по 31 января всему личному составу будет введен первый компонент вакцины, а с 1 по 21 февраля — второй компонент», — уточняется в сообщении.

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Первыми прививки получит командование, затем военные медики. Минобороны отметило, что имеющегося объема вакцины достаточно, чтобы распределить ее между всем личным составом.

«После проведения вакцинации каждый миротворец в течение 30 минут находится под наблюдением для того, чтобы убедится в отсутствии аллергической реакции», — пояснил начальник медпункта штаба российского военного контингента в Нагорном Карабахе, старший лейтенант Алексей Кручинин.

Он добавил, что каждый военный перед прививкой должен пройти «барьерный осмотр», чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний.

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По условиям мирного соглашения между Россией, Армений и Азербайджаном в Нагорном Карабахе с конца ноября находятся около 2 тыс. российских миротворцев. Договор предусматривает их размещение сроком на пять лет с возможностью продления.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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