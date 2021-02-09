Азербайджан одобрил исследование «Спутник V» в комбинации с AstraZeneca
Минздрав Азербайджана разрешил проводить в стране клинические исследования комбинированного применения российской вакцины «Спутник V» и вакцины AstraZeneca, разработанной Оксфордским университетом, сообщили РБК в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Сообщение о разрешении на организацию таких испытаний также размещено на сайте азербайджанского Минздрава.
В Министерстве здравоохранения страны ожидают, что исследования такой комбинации начнутся к концу февраля.
Председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик указал, что в Азербайджане уже есть производственные мощности компании. Так, первое производство компания открыла еще в 2019 году, а в 2020 году зарегистрировала два препарата от коронавируса — «Артлегиа» и «Коронавир».