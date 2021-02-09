Азербайджан одобрил исследование «Спутник V» в комбинации с AstraZeneca

Провести совместное испытание двух препаратов предложили в ноябре 2020 года создатели «Спутника V» после того, как вакцина AstraZeneca показала 62-процентную эффективность. Создатели российской вакцины сказали, что комбинированное применение может стать важным этапом для ревакцинации — повторной прививки для закрепления иммунной реакции.

В декабре прошлого года компания AstraZeneca сообщила о начале клинических испытании комбинации своей вакцины со «Спутником V». В исследовании должны были принять участие совершеннолетние добровольцы. В компании отмечали, что исследование разных способов применения вакцин должно помочь в создании более гибких графиков прививок и предоставит больший выбор в профилактике COVID-19. Глава разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что россиян комбинированным препаратом прививать не будут.