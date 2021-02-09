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Азербайджан одобрил исследование «Спутник V» в комбинации с AstraZeneca

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Минздрав Азербайджана разрешил проводить в стране клинические исследования комбинированного применения российской вакцины «Спутник V» и вакцины AstraZeneca, разработанной Оксфордским университетом, сообщили РБК в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Сообщение о разрешении на организацию таких испытаний также размещено на сайте азербайджанского Минздрава.

В Министерстве здравоохранения страны ожидают, что исследования такой комбинации начнутся к концу февраля.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик указал, что в Азербайджане уже есть производственные мощности компании. Так, первое производство компания открыла еще в 2019 году, а в 2020 году зарегистрировала два препарата от коронавируса — «Артлегиа» и «Коронавир».

Провести совместное испытание двух препаратов предложили в ноябре 2020 года создатели «Спутника V» после того, как вакцина AstraZeneca показала 62-процентную эффективность. Создатели российской вакцины сказали, что комбинированное применение может стать важным этапом для ревакцинации — повторной прививки для закрепления иммунной реакции.

В декабре прошлого года компания AstraZeneca сообщила о начале клинических испытании комбинации своей вакцины со «Спутником V». В исследовании должны были принять участие совершеннолетние добровольцы. В компании отмечали, что исследование разных способов применения вакцин должно помочь в создании более гибких графиков прививок и предоставит больший выбор в профилактике COVID-19. Глава разработавшего вакцину Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что россиян комбинированным препаратом прививать не будут.

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