В ЦБ заявили о готовности поддержать идею пенсионного налогового вычета

Банк России готов поддержать идею налогового вычета для россиян, которые самостоятельно копят на пенсию, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо заместителя председателя Центробанка Владимира Чистюхина.

Ввести отдельный налоговый вычет для тех, кто откладывает деньги на будущую пенсию в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) неоднократно предлагали в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Авторы инициативы мотивируют необходимость пенсионного налогового вычета дополнительным стимулом для граждан своими силами накопить на старость.

«Предоставление клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в рамках деятельности по НПО дополнительных налоговых льгот, аналогичных льготам, предоставляемым в рамках реализации ИИС [индивидуальных инвестиционных счетов], будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений», — указал Чистюхин, отметив, что эта инициатива «концептуально может быть поддержана». Вопрос сейчас обсуждается.

На данный момент россияне могут получить социальные налоговые вычеты по расходам на обучение, лечение, страхование жизни, пенсионное обеспечение и благотворительность. Максимальный размер понесенных расходов должен составлять 120 тыс. руб., максимальный вычет — 15,6 тыс. рублей, указывает издание.

Авторы инициативы предложили увеличить лимит до 400 тыс. руб. (второй вариант — до 6% от зарплаты) и выделить его в отдельный налоговый вычет. «Сумма выбрана неслучайно: 400 тыс. рублей являются максимальной планкой (налоговый вычет — до 52 тыс. рублей) для исчисления льготы при вложениях граждан в ИИС самого востребованного первого типа», — поясняет газета.