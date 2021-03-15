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В Думе предложили распространить налоговый вычет за фитнес на детей

Депутаты подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о налоговом вычете за занятия спортом. Льготы предлагают ввести не только для налогоплательщиков, но и их несовершеннолетних детей, которые ведут активный образ жизни
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутаты Госдумы предложили ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ для несовершеннолетних россиян, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом. Об этом «Парламентской газете» сообщил член комитета по бюджету и налогам Валерий Скруг («Единая Россия»).

По его словам, депутаты подготовили соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта. Согласно ей, вычет смогут получить не только налогоплательщики, но и его несовершеннолетние дети, если они ходят на фитнес или секции, инициатива будет распространяться на усыновленных и подопечных.

«Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей», — заявил парламентарий.

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Фото:АГН «Москва»

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о социальном налоговом вычете для граждан, занимающихся фитнесом, 26 января. Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета — 15,6 тыс. руб.

Если законопроект примут, такой вычет будет предоставляться с января 2022 года на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в список, который подготовит Минспорта. Правительство в свою очередь сформирует критерии включения в него организаций. Для получения вычета налогоплательщику нужно будет предоставить документы, которые подтверждают расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг (копию договора и кассовый чек).

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, появление налогового вычета на фитнес свидетельствует о том, что расходы на эти услуги приравниваются к социально-значимым, «и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан». 

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Минфин предлагал внести поправки к налоговому кодексу о вычете для граждан, занимающихся спортом, еще в начале 2019 года, отмечает «Коммерсантъ». В прошлом году на фоне пандемии коронавируса отраслевые союзы указывали властям на необходимость активизировать принятие поправок.

Автор
Наталия Анисимова
налоговый вычет фитнес дети Госдума
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