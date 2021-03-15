В Думе предложили распространить налоговый вычет за фитнес на детей

Депутаты подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о налоговом вычете за занятия спортом. Льготы предлагают ввести не только для налогоплательщиков, но и их несовершеннолетних детей, которые ведут активный образ жизни

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутаты Госдумы предложили ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ для несовершеннолетних россиян, которые ведут активный образ жизни и занимаются спортом. Об этом «Парламентской газете» сообщил член комитета по бюджету и налогам Валерий Скруг («Единая Россия»).

По его словам, депутаты подготовили соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта. Согласно ей, вычет смогут получить не только налогоплательщики, но и его несовершеннолетние дети, если они ходят на фитнес или секции, инициатива будет распространяться на усыновленных и подопечных.

«Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей», — заявил парламентарий.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о социальном налоговом вычете для граждан, занимающихся фитнесом, 26 января. Согласно документу, вернуть можно будет 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму 120 тыс. рублей. Максимальный размер вычета — 15,6 тыс. руб.