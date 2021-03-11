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Экономика ,  
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ФНС пересмотрела подход к доначислениям из-за ухода от налогов

ФНС пошла на уступки бизнесу, признав его право на «реконструкцию» в делах об уклонении от налогов, то есть на расчет реальных обязательств без штрафных начислений. Для этого компании должны доказать реальность проведенной сделки
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Федеральная налоговая служба (ФНС) выпустила письмо об уточнении подходов к применению ст. 54.1 Налогового кодекса в части необоснованной налоговой выгоды. Разъясняющий документ по этому вопросу бизнес ждал с прошлого года. Он определяет условия, при которых компания-налогоплательщик, уличенная в схеме незаконной налоговой оптимизации, может рассчитывать на так называемую налоговую реконструкцию — расчет действительного размера налоговых обязательств без дополнительных санкций со стороны налоговиков.

О подписании письма сообщил глава ФНС Даниил Егоров 11 марта на конференции Исследовательского центра частного права при президенте при поддержке Верховного суда. Как уточнил замглавы ФНС Виктор Бациев, «вчера разъяснения были выпущены; наверное, сегодня-завтра будут опубликованы на сайте ФНС».

ФНС дала право бизнесу на реконструкцию в том случае, если сам налогоплательщик докажет реальность операции (что поставки имели место в реальности, даже несмотря на наличие «технических» компаний в цепочке), раскроет действительных поставщиков и исполнителей и представит подтверждающие документы, следует из письма «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса», копию которого РБК предоставили независимо друг от друга несколько налоговых консультантов. РБК направил запрос в пресс-службу ФНС.

После вступления в силу ст. 54.1 в 2017 году применение налоговиками механизма реконструкции налоговых обязательств стало невозможным. Бизнес жаловался, что налоговые органы стали отказывать в реконструкции на том основании, что в схеме присутствовали фирмы-однодневки с целью экономии на налогах, даже если поставки товара были реальными. В результате, например, налогоплательщик мог потерять право на вычет реально понесенных расходов при расчете налога на прибыль, говорили налоговые консультанты и бизнес-организации, а доначисления и штрафы могли значительно превышать суммы, которые бизнес заплатил бы в бюджет, если бы не применял схемы налоговой экономии.

Реконструкция подразумевает доначисление ровно тех сумм налога, подлежащих уплате в бюджет, как если бы налогоплательщик не допускал злоупотреблений (например, как если бы договоры были заключены напрямую с производителем, без фирм-посредников).

Материал дополняется

Автор
Иван Ткачёв
ФНС налоговая служба письмо уклонение от налогов штрафы
РБК
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