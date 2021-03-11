Путин посоветовал бизнесу инвестировать «лучше в дом»

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

В условиях неопределенности на мировых рынках российским компаниям лучше делать инвестиции внутри страны. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и такими планами. Но в условиях большой неопределенности — лучше в дом. Здесь спокойнее и надежнее», — сообщил Путин.

По мнению главы государства, вместо того, чтобы выплачивать дивиденды и размещать средства в «тихих гаванях», российские компании должны «направить их на развитие собственных или новых бизнесов внутри России». И перед правительством сейчас стоит задача по созданию благоприятных условий для такого внутреннего инвестирования.

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