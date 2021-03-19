Власти предложили ввести налоговый вычет для металлургов и химиков

Власти решили смягчить эффект от роста НДПИ для металлургов и химиков, повысившегося в 3,5 раза с начала 2021 года. Они предложили со следующего года ввести налоговый вычет, который будет зависеть от инвестиций бизнеса

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Минэкономразвития и Минфин предложили с 2022 года предоставить налоговый вычет металлургическим и химическим компаниям, для которых с начала 2021 года ставка НДПИ выросла в 3,5 раза. Его размер будет зависеть от капитальных вложений бизнеса.

Такую идею озвучили министр экономического развития Максим Решетников и замминистра финансов Алексей Сазанов на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в пятницу, 19 марта, рассказали РБК источник в правительстве и собеседник, близкий к участникам совещания.

Представитель Белоусова подтвердил планы введения налогового вычета из НДПИ с 1 января 2022 года для тех проектов, по которым сумма этого налога будет превышать выплату за 2021 год. Это касается проектов, на которые распространяется повышающий коэффициент НДПИ.

Представители бизнеса в целом поддержали этот механизм, ведомства дополнительно проработают его с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) в течение двух недель, сказал представитель первого вице-премьера. РСПП поддержал предложение о налоговом вычете, подтверждает один из источников РБК.

Представитель РСПП отказался от комментариев. РБК направил запросы в Минфин и Минэкономразвития.