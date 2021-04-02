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Технологии и медиа ,  
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Суд в Москве перенес заседание по делу Facebook из-за неявки сторон

Facebook FB $298,89 +1,47% Купить
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Таганский районный суд Москвы отложил на 4 апреля назначенное на сегодня заседание по административному делу в отношении Facebook по заявлению Роскомнадзора «в связи с неявкой сторон и повторным извещением». Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы московских судов.

В отношении Facebook возбуждено три административных дела по ч.2 ст.13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством).

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Сегодня Таганский суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн руб. по той же статье. В отношении соцсети было составлено три административных дела.

10 марта Роскомнадзор направило в суд три протокола в отношении соцсети за игнорирование требований удалить противоправную информацию (ст. 13.41 КоАП).

Тогда же Роскомнадзор заявил о замедлении работы Twitter на территории России. Помимо этого, ведомство пригрозило, что в случае, если соцсеть продолжит нарушать российское законодательство, ее могут закрыть в России окончательно.

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