Суд в Москве перенес заседание по делу Facebook из-за неявки сторон

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Таганский районный суд Москвы отложил на 4 апреля назначенное на сегодня заседание по административному делу в отношении Facebook по заявлению Роскомнадзора «в связи с неявкой сторон и повторным извещением». Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы московских судов.

В отношении Facebook возбуждено три административных дела по ч.2 ст.13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению в соответствии с законодательством).

Сегодня Таганский суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн руб. по той же статье. В отношении соцсети было составлено три административных дела.

10 марта Роскомнадзор направило в суд три протокола в отношении соцсети за игнорирование требований удалить противоправную информацию (ст. 13.41 КоАП).



Тогда же Роскомнадзор заявил о замедлении работы Twitter на территории России. Помимо этого, ведомство пригрозило, что в случае, если соцсеть продолжит нарушать российское законодательство, ее могут закрыть в России окончательно.