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Минобороны начало проверку армейского корпуса на Сахалине и Курилах

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Контрольная проверка началась в соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на Сахалине и Курильских островах, сообщается на сайте Минобороны России.

«Состоялись строевые смотры готовности подразделений, привлекаемых к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения», — говорится в сообщении.

Помимо этого, военная комиссия проверяет укомплектованность необходимым снаряжением и вещевым имуществом, состояние стрелкового оружия и средств радиосвязи, а также правильность ведения документации учета личного состава и боевой подготовки.

Указывается, что в ближайшее время военнослужащим предстоит сдача нормативов по боевой и физической подготовке.

По информации на сайте Минобороны, проверка корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах будет проводиться до конца апреля этого года.

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Ранее Министр обороны Сергей Шойгу напомнил о надежном прикрытии дальневосточных рубежей страны. По его словам, на островах Курильской гряды, на острове Сахалин и на Чукотке развернуты современные средства противовоздушной и противоракетной обороны.

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Летом прошлого года Миобороны провеловнезапную проверку вооруженных сил России в Южном и Западном округах. В ней принимали участие более 149 тыс. человек и более 26 тыс. единиц вооружения и техники.

Осенью прошлого года в России прошли стратегические учения «Кавказ-2020», в которых принимало участие около 80 тыс. человек. Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу лично следили за ходом учений.

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