Минобороны начало проверку армейского корпуса на Сахалине и Курилах

Фото: Минобороны РФ

Контрольная проверка началась в соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на Сахалине и Курильских островах, сообщается на сайте Минобороны России.

«Состоялись строевые смотры готовности подразделений, привлекаемых к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения», — говорится в сообщении.

Помимо этого, военная комиссия проверяет укомплектованность необходимым снаряжением и вещевым имуществом, состояние стрелкового оружия и средств радиосвязи, а также правильность ведения документации учета личного состава и боевой подготовки.

Указывается, что в ближайшее время военнослужащим предстоит сдача нормативов по боевой и физической подготовке.

По информации на сайте Минобороны, проверка корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах будет проводиться до конца апреля этого года.