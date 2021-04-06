Минобороны начало проверку армейского корпуса на Сахалине и Курилах
Контрольная проверка началась в соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на Сахалине и Курильских островах, сообщается на сайте Минобороны России.
«Состоялись строевые смотры готовности подразделений, привлекаемых к сдаче контрольной проверки за зимний период обучения», — говорится в сообщении.
Помимо этого, военная комиссия проверяет укомплектованность необходимым снаряжением и вещевым имуществом, состояние стрелкового оружия и средств радиосвязи, а также правильность ведения документации учета личного состава и боевой подготовки.
Указывается, что в ближайшее время военнослужащим предстоит сдача нормативов по боевой и физической подготовке.
По информации на сайте Минобороны, проверка корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах будет проводиться до конца апреля этого года.