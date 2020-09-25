Путин приехал в Астраханскую область на учения «Кавказ-2020»

Лента новостей

Курс доллара на 26 сентября USD ЦБ: 76,82 (-0,36)

Курс евро на 26 сентября EUR ЦБ: 89,66 (-0,32)

Лукашенко допустил введение карантина для приезжающих из стран Запада

Акционеры ВТБ одобрили выплату сокращенных из-за пандемии дивидендов

Собянин анонсировал переход 30% персонала мэрии Москвы на удаленку

Ушедший на карантин «Локомотив» объявил о возобновлении игр в КХЛ

Buzzfeed узнал о переводах офшоров Агаларова на $600 тыс.

Издатели увидели риски для бизнеса в новой самоизоляции для пожилых

Правительство одобрило план восстановления экономики России

Основатель фитнес-стартапа Peloton Джон Фоли: я назначаю встречи сам себе

Telegram сообщил о восстановлении своей работы после сбоя

Собянин пообещал не штрафовать пожилых за выход из дома

Что будет с ценами на жилье, если завтра — вторая волна пандемии

Путин предложил странам мира договориться не наносить киберудары

Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе

Путин предложил США «перезагрузку отношений» в информационных технологиях