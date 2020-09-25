Общество , 25 сен, 14:24
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Путин приехал в Астраханскую область на учения «Кавказ-2020»
Валерий Герасимов, Владимир Путин и Сергей Шойгу на полигоне Капустин Яр во время основного этапа стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020»
Президент России Владимир Путин прибыл в Астраханскую область на полигон Капустин Яр, чтобы понаблюдать за основным этапом стратегических военных учений «Кавказ-2020», передает агентство ТАСС.
Российский лидер прибыл на полигон на вертолете. Вместе с ним за ходом учений будет следить глава Министерства обороны Сергей Шойгу.
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