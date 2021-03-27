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Политика ,  
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В КНДР назвали запуск ракет в сторону Японского моря самообороной

Северная Корея (КНДР) запустила ракеты в сторону Японского моря в качестве самообороны на фоне военных учений США и Южной Кореи. Об этом заявил секретарь ЦК Рабочей партии КНДР Ли Бен Чхоль, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Если военные учения США <...> являются «оборонительными», мы также должны иметь право на самооборону, чтобы подавить военные угрозы США», — отметил он.

Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря
Политика
Фото:AP

Секретарь уточнил, что КНДР провела тактические испытания управляемой ракеты. Бен Чхоль назвали их «актом, основанным на праве на самооборону суверенного государства». По его словам, Южная Корея и США «постоянно создают военные угрозы на Корейском полуострове» и непрерывно проводят опасные военные учения.

«Мы никогда не разрабатываем оружие для привлечения чьего-либо внимания или влияния на политику», — добавил секретарь.

Агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи 9 марта сообщило, что Северная Корея во время военных учений запустила три неопознанных снаряда в направлении Японского моря. Они пролетели 200 км и достигли высоты максимум 50 км. Снаряды не попали в японскую экономическую зону.

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