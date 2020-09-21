В России начались стратегические учения «Кавказ-2020»
В России стартовали стратегические военные учения «Кавказ-2020». В них участвуют около 80 тыс. человек, приглашены около тысячи иностранные военных. Об этом говорится на сайте Министерства обороны России.
«В Вооруженных Силах Российской Федерации дан старт стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020», — отмечается в сообщении.
Учения проводятся с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа под руководством начальника Генерального штаба, первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова.
Основные действия пройдут на полигонах «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской». Кроме того, в акваториях Черного и Каспийского морей будут разыграны эпизоды действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, к ним также присоединятся военные корабли Ирана.