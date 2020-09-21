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В России начались стратегические учения «Кавказ-2020»

В России стартовали стратегические военные учения «Кавказ-2020». В них участвуют около 80 тыс. человек, приглашены около тысячи иностранные военных. Об этом говорится на сайте Министерства обороны России.

«В Вооруженных Силах Российской Федерации дан старт стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020», — отмечается в сообщении.

В учениях «Кавказ-2020» примут участие около 80 тыс. человек
Политика
Фото:Global Look Press

Учения проводятся с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа под руководством начальника Генерального штаба, первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова.

Основные действия пройдут на полигонах «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской». Кроме того, в акваториях Черного и Каспийского морей будут разыграны эпизоды действий группировок Черноморского флота и Каспийской флотилии, к ним также присоединятся военные корабли Ирана.

Россия пригласила военных семи стран для участия в учениях «Кавказ-2020»
Политика
Фото:Денис Абрамов / ТАСС

Как уточняет Минобороны, для отработки совместных действий приглашены военнослужащие Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана общим числом до 1 тыс. человек. Гости из Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки примут участие в качестве наблюдателей.

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Российское руководство приглашало к совместным учениям Индию, но там отказались, объяснив решение ситуацией с коронавирусной инфекцией. По информации изданий Times of India и The Print, решение может быть связано с участием представителей Пакистана и Китая, с которыми Индия находится в конфликте.

военные учения Россия
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В учениях «Кавказ-2020» примут участие около 80 тыс. человек
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Россия пригласила военных семи стран для участия в учениях «Кавказ-2020»
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