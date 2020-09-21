В России начались стратегические учения «Кавказ-2020»

Как уточняет Минобороны, для отработки совместных действий приглашены военнослужащие Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана общим числом до 1 тыс. человек. Гости из Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки примут участие в качестве наблюдателей.

Российское руководство приглашало к совместным учениям Индию, но там отказались, объяснив решение ситуацией с коронавирусной инфекцией. По информации изданий Times of India и The Print, решение может быть связано с участием представителей Пакистана и Китая, с которыми Индия находится в конфликте.