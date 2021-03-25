Шойгу после пусков ракет КНДР напомнил о развернутых на Сахалине С-400

Минувшей ночью КНДР произвела очередной запуск ракеты. На фоне этого министр обороны России напомнил о том, что на Дальнем Востоке у России есть средства противовоздушной обороны: новые средства ПВО развернули в конце 2020 года

Зенитно ракетный комплекс С-400 «Триумф» (Фото: Антон Белицкий / ТАСС)

Министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства заявил, что восточные границы России прикрыты средствами противовоздушной и противоракетной обороны, передает «РИА Новости».

«С 1 декабря 2020 года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4, на острове Сахалин — на системах С-400, на Чукотке — высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. В целом это обеспечило надежное прикрытие наших дальневосточных рубежей — от Чукотского до Японского морей», — сказал он.

В ночь на 25 марта стало известно, что КНДР произвела новый запуск баллистической ракеты. Она упала в море за пределами экономической зоны Японии. В Японии в связи с запуском было созвано заседание национального совета безопасности. За последние несколько дней это как минимум второе ракетное испытание, проведенное Пхеньяном. В выходные северокорейские военные также испытывали крылатые ракеты малой дальности.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя запуски, отметил, что такие испытания могут нести угрозу для России, поскольку у ракет КНДР «технический уровень и точность попадания не самые высокие». Радиус зоны потенциального поражения баллистических ракет КНДР (до 4 тыс. км у ракеты «Мусудан», 6,7 тыс. км у ракеты «Тэпходон») покрывает территории российского Дальнего Востока, в том числе Приморский край, Сахалин, Еврейскую автономную область, Хабаровский край.