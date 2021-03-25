Шойгу после пусков ракет КНДР напомнил о развернутых на Сахалине С-400

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 76,17 (+0,02) Инвестиции, 12:18
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 89,98 (-0,07) Инвестиции, 12:18
Глава Минэкономразвития увидел риски в повышении ставки ЦБ Экономика, 14:49 Шойгу сообщил о проведении парада Победы в 28 городах России Политика, 14:42 Volkswagen показал дизайн нового Amarok Авто, 14:40 Вести бизнес в России: взгляд предпринимателей РБК и Альфа-Банк, 14:38 На станции метро «Орехово» в Москве мужчина порвал форму полицейскому Общество, 14:35 Россияне назвали характеристики идеального жилья Недвижимость, 14:33 Как разузнать о потенциальном клиенте все необходимое для сделки Pro, 14:33 ОКР решил заменить гимн России на Олимпиаде музыкой Чайковского Спорт, 14:32 Fidelity подала заявку в SEC для создания биткоин-ETF Крипто, 14:26 Эксперты оценили опасность запусков ракет из КНДР для России Политика, 14:24 Регулятора США заинтересовал ажиотаж вокруг SPAC-компаний Инвестиции, 14:23 Bloomberg предупредил о перебоях с туалетной бумагой Экономика, 14:20 Фонд вместо смс: как финансируют долгосрочные проекты социальной медицины РБК и Фонд Потанина, 14:09 Власти предложили оформлять личное банкротство через «Госуслуги» Экономика, 14:09
Политика ,  
0 

Шойгу после пусков ракет КНДР напомнил о развернутых на Сахалине С-400

Минувшей ночью КНДР произвела очередной запуск ракеты. На фоне этого министр обороны России напомнил о том, что на Дальнем Востоке у России есть средства противовоздушной обороны: новые средства ПВО развернули в конце 2020 года
Зенитно ракетный комплекс С-400 «Триумф»
Зенитно ракетный комплекс С-400 «Триумф» (Фото: Антон Белицкий / ТАСС)

Министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства заявил, что восточные границы России прикрыты средствами противовоздушной и противоракетной обороны, передает «РИА Новости».

«С 1 декабря 2020 года на островах Курильской гряды заступили на боевое дежурство зенитные ракетные подразделения на современных комплексах С-300В4, на острове Сахалин — на системах С-400, на Чукотке — высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. В целом это обеспечило надежное прикрытие наших дальневосточных рубежей — от Чукотского до Японского морей», — сказал он.

Сенатор объяснил, почему запуски ракет КНДР несут угрозу для России
Политика
Владимир Джабаров

В ночь на 25 марта стало известно, что КНДР произвела новый запуск баллистической ракеты. Она упала в море за пределами экономической зоны Японии. В Японии в связи с запуском было созвано заседание национального совета безопасности. За последние несколько дней это как минимум второе ракетное испытание, проведенное Пхеньяном. В выходные северокорейские военные также испытывали крылатые ракеты малой дальности.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя запуски, отметил, что такие испытания могут нести угрозу для России, поскольку у ракет КНДР «технический уровень и точность попадания не самые высокие». Радиус зоны потенциального поражения баллистических ракет КНДР (до 4 тыс. км у ракеты «Мусудан», 6,7 тыс. км у ракеты «Тэпходон») покрывает территории российского Дальнего Востока, в том числе Приморский край, Сахалин, Еврейскую автономную область, Хабаровский край.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович подтвердил РБК, что запуск КНДР баллистических ракет может нести угрозу приграничным территориям России. Он напомнил, что ранее в ходе одного из пусков северокорейская баллистическая ракета уже падала в море на относительно небольшом расстоянии от Владивостока.

«Такая угроза всегда существует <...> Очевидно, здесь есть проблема и более широкого характера: чем больше активности ракетной от КНДР, тем больше вероятности, что это перестанут терпеть страны вокруг КНДР. Но есть и абсолютно прямая угроза, что что-то северокорейское может прилететь на территорию России, так как у страны есть ракеты средней дальности, межконтинентальные ракеты», — сказал Стефанович.

Читайте на РБК Pro
«Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги На чем поймать нечистого на руку финансового директора Кевин О’Лири: «Ты должен быть готов уволить собственную мать»

«И это, в свою очередь, придает дополнительное значение российским радарам и системам предупреждения ракетного нападения в Дальневосточном регионе. Хочется верить, что их эффективность в том числе по предупреждению северокорейских пусков является весьма высокой. Заставляет задуматься о необходимости развертывания нестратегической противоракетной обороны в отдельных регионах. В первую очередь для перехвата одиночных пусков, в которых не было умысла, но которые могут нести угрозу», — добавил эксперт

Авторы
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Елизавета Ламова Елизавета Ламова
КНДР Сергей Шойгу С-400 Дальний Восток противоракета
Материалы по теме
Сенатор объяснил, почему запуски ракет КНДР несут угрозу для России
Политика
Южная Корея подтвердила сообщения о пуске ракет КНДР
Политика
СМИ узнали о пуске КНДР нескольких ракет
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter