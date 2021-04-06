В МИДе сообщили о контактах с США по ситуации в Донбассе
Представители России и США обсудили ситуацию в Донбассе, сообщил ТАСС замглавы российского МИДа Сергей Рябков.
«У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе», — сказал Рябков.
Он добавил, что Москва «исчерпывающим образом» изложила американской стороне то, что происходит на юго-востоке Украины. По мнению Рябкова, в регионе наблюдается провокационная и вызывающая линия со стороны Киева и его западных партнеров во главе с США.
«В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики. Больше возвращаться к этой теме я не вижу смысла», — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.