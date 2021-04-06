В МИДе сообщили о контактах с США по ситуации в Донбассе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 76,61 (+0,53) Инвестиции, 05 апр, 13:13
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 90 (+0,4) Инвестиции, 05 апр, 13:13
Премьер-министр Грузии заразился коронавирусом Политика, 11:58 Из каких ингредиентов делают средства для ухода за кожей РБК и L’Oreal Paris, 11:56 В Донецке при взрыве в жилом доме пострадал мужчина Общество, 11:49 СМИ сообщили о тяжелом состоянии капитана «Авангарда» Спорт, 11:47 Лукашенко предложил сократить количество посольств Белоруссии Политика, 11:39 Credit Suisse оценил убытки из-за краха фонда Archegos в $4,7 млрд Инвестиции, 11:35 Минобороны начало проверку армейского корпуса на Сахалине и Курилах Общество, 11:30 Суд отказался выпускать экс-губернатора Пензенской области из-под ареста Политика, 11:28 В России третий день подряд выявили менее 9 тыс. новых случаев COVID-19 Общество, 11:27 Что вы знаете о работе иммунитета. Квиз РБК и Деринат, 11:27 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 апреля Общество, 11:18 Адвокаты поспорили о целях получения экс-губернатором ₽20 млн от Шпигеля Политика, 11:12 ФНС собирает на вашу компанию «досье»: что она имеет право требовать Pro, 11:11 Clubhouse объявила о внедрении прямых денежных переводов Технологии и медиа, 11:07
Политика ,  
0 

В МИДе сообщили о контактах с США по ситуации в Донбассе

Фото: Oleksii Kovalov / Ukrinform / ZUMA / ТАСС
Фото: Oleksii Kovalov / Ukrinform / ZUMA / ТАСС

Представители России и США обсудили ситуацию в Донбассе, сообщил ТАСС замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

«У нас прошли контакты с администрацией США по ситуации в Донбассе», — сказал Рябков.

Он добавил, что Москва «исчерпывающим образом» изложила американской стороне то, что происходит на юго-востоке Украины. По мнению Рябкова, в регионе наблюдается провокационная и вызывающая линия со стороны Киева и его западных партнеров во главе с США.

«В Вашингтоне должны быть озабочены последствиями этой скоординированной политики. Больше возвращаться к этой теме я не вижу смысла», — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

Рябков заявил о высоком уровне контактов с США по ситуации на Украине
Политика
Сергей Рябков

Ситуация в Донбассе обострилась в марте. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в эскалации конфликта и нарушении перемирия.

В частности, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина стягивает военные силы к линии соприкосновения в Донбассе. В свою очередь, глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук опроверг эту информацию.

Читайте на РБК Pro
Марк Мэнсон — РБК Pro: «Миллениалам надо попрощаться со своими мечтами» Как в России ужесточили контроль за уходом от налогов РБК Pro: карьера после 45. Стоит ли осваивать новую специальность Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз

Также в конце марта The New York Times сообщила, что к границам Украины были стянуты 4 тыс. российских военных, в том числе в Ростовской, Брянской, Воронежской областях и в Крыму. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что перемещение российских войск по территории страны не угрожает другим государствам и не должно их беспокоить.

Однако представитель Госдепартамента Нэд Прайс сообщил 5 апреля, что власти США потребовали у России объяснить стягивание войск к ее юго-западным границам, которое в США считают провокацией против Украины.

США Украина Донбасс Сергей Рябков МИД России
Материалы по теме
США потребовали от России объяснить «провокации» на границе с Украиной
Политика
Рябков заявил о высоком уровне контактов с США по ситуации на Украине
Политика
В ДНР назвали фактор выбора Киевом силового решения конфликта в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter