Рябков заявил о высоком уровне контактов с США по ситуации на Украине

Сергей Рябков (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Россия и США обсуждают ситуацию на Украине на высоком уровне. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы с американцами контактируем. Это производится на высоком уровне», — сказал замглавы МИДа.

По словам Рябкова, американская сторона выражает России свою озабоченность. Но, по его мнению, высказывать озабоченность США следует в отношении поведения Украины, которое замминистра назвал неприемлемым. По его словам, Киев не выполняет минский комплекс мер и «во все более вызывающей форме отрицает эти договоренности».

«Мы осуществляем на своей территории, российской территории, те мероприятия, которые считаем нужными. И какие-то американские сигналы не имеют к этому ни малейшего отношения. Можно сказать, что мы эти сигналы полностью игнорируем», — отметил Рябков.