Экс-адвокат Ефремова ответил на предложение о лишении его статуса

Андрей Алешкин (Фото: advokat.aleshkin / Facebook)

Экс-адвокат осужденного актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин заявил, что не мог зарегистрировать филиал своей коллегии в Москве, так как у него нет таких полномочий. Об этом он сказал РБК.

Так он прокомментировал решение квалификационной комиссии, выявившей в его действиях нарушения этики и закона об адвокатуре, и сообщения СМИ о том, что ему грозит лишении адвокатского статуса. По данным источника ТАСС, адвокатская палата Санкт-Петербурга считает, что бывший защитник Ефремова не мог работать в столице, так как филиал его коллегии не был там зарегистрирован. Кроме того, палата усомнилась в размере оплаты услуг Алешкина, указанном в соглашении с ним. В документе значилась сумма в 10 руб.

«Во-первых, я не мог открывать никакой филиал в Москве по причине того, что это делает Невская коллегия адвокатов, в которой я состою, просто полномочий нет», — пояснил адвокат.

Говоря об оплате, он отметил, что работал по системе Pro bone и оказывал свои услуги бесплатно.

«Что касается 10 руб., то, как написала уже в письме Татьяна Беркович [выступавшая в суде в качестве свидетеля защиты по делу Ефремова] — это письмо у них есть, — это соглашение было по системе Pro bone, было бесплатным, там было формальное указание 10 руб., и никакого дохода я с данного соглашения не получал», — заметил он.