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Экс-адвокат Ефремова ответил на предложение о лишении его статуса

Андрей Алешкин
Андрей Алешкин (Фото: advokat.aleshkin / Facebook)

Экс-адвокат осужденного актера Михаила Ефремова Андрей Алешкин заявил, что не мог зарегистрировать филиал своей коллегии в Москве, так как у него нет таких полномочий. Об этом он сказал РБК.

Так он прокомментировал решение квалификационной комиссии, выявившей в его действиях нарушения этики и закона об адвокатуре, и сообщения СМИ о том, что ему грозит лишении адвокатского статуса. По данным источника ТАСС, адвокатская палата Санкт-Петербурга считает, что бывший защитник Ефремова не мог работать в столице, так как филиал его коллегии не был там зарегистрирован. Кроме того, палата усомнилась в размере оплаты услуг Алешкина, указанном в соглашении с ним. В документе значилась сумма в 10 руб.

«Во-первых, я не мог открывать никакой филиал в Москве по причине того, что это делает Невская коллегия адвокатов, в которой я состою, просто полномочий нет», — пояснил адвокат.

Говоря об оплате, он отметил, что работал по системе Pro bone и оказывал свои услуги бесплатно.

«Что касается 10 руб., то, как написала уже в письме Татьяна Беркович [выступавшая в суде в качестве свидетеля защиты по делу Ефремова] — это письмо у них есть, — это соглашение было по системе Pro bone, было бесплатным, там было формальное указание 10 руб., и никакого дохода я с данного соглашения не получал», — заметил он.

Алешкин рассказал, что сейчас находится на больничном и не видел заключения комиссии, так как не получал никаких документов.

«Заочно они [квалификационная комиссия] рассмотрели, хотя у них все были оправдательные документы на руках, а сейчас говорят, что уже будут рассматривать решение и даже не хотят меня послушать. Странная позиция, особенно для адвокатуры. Они же не прокуратура в конце концов. Мне кажется, функция адвокатской палаты — защищать адвокатов, тем более здесь спорный момент», — отметил он.

Бывший адвокат Ефремова поинтересовался, какой ущерб он мог причинить своему клиенту, если он не был «ни на одном судебном заседании».

«В чем ущерб? Какие последствия моих действий? Меня обвиняют в том, что я давал комментарии в СМИ, не согласованные с ним, но, извините, у меня согласовано все было. И во-вторых, какой конкретно комментарий нанес ему урон? Он же не указывает это в своем заявлении, написано как-то в целом. В чем нанес? Это как-то повлияло на наказание — уменьшило, увеличило его?» — добавил он.

По его словам, он обжалует решение о лишении его адвокатского статуса, если оно будет принято.

Ранее Алешкин говорил РБК, что предоставил в адвокатскую палату документы с опровержением, однако они не оказали влияния на решение комиссии.

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Дисциплинарное производство в отношении Алешкина было возбуждено в середине февраля. Ефремов обвинил своего адвоката в самопиаре и нарушении договоренностей о неразглашении в СМИ. 

Алешкина нанял для Ефремова артист Никита Джигурда. В октябре защитник заявил самоотвод в суде. Затем актер отказался от его услуг.

Михаил Ефремов был осужден по делу о ДТП со смертельным исходом. В сентябре ему дали восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. В октябре Мосгорсуд на полгода сократил артисту срок наказания.

Дисциплинарные дела ранее были возбуждены против двух других адвокатов по делу Ефремова — Александра Добровинского и Эльмана Пашаева, их лишили адвокатского статуса.

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