Суд рассмотрит дело обвиненного во взятке полковника ФСБ в особом порядке
Московский гарнизонный военный суд рассмотрит в особом порядке дело экс-сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина, которого обвиняют в получении взяток и мошенничестве, передает «РИА Новости».
«Суд объявляет в рассмотрении дела в особом порядке перерыв до 13 апреля, 13:00», — заявил судья Вадим Кочаргин.
Согласно ст. 314 УПК, особый порядок рассмотрения дела означает, что обвиняемый признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Часть 7 ст. 316 кодекса гласит, что наказание подсудимого не может превысить две трети максимального срока лишения свободы, предусмотренного по уголовной статье.
На заседании Черкалин подтвердил, что подал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке добровольно.