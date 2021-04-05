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Суд рассмотрит дело обвиненного во взятке полковника ФСБ в особом порядке

Кирилл Черкалин
Кирилл Черкалин (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Московский гарнизонный военный суд рассмотрит в особом порядке дело экс-сотрудника ФСБ Кирилла Черкалина, которого обвиняют в получении взяток и мошенничестве, передает «РИА Новости».

«Суд объявляет в рассмотрении дела в особом порядке перерыв до 13 апреля, 13:00», — заявил судья Вадим Кочаргин.

Согласно ст. 314 УПК, особый порядок рассмотрения дела означает, что обвиняемый признал свою вину и пошел на сделку со следствием. Часть 7 ст. 316 кодекса гласит, что наказание подсудимого не может превысить две трети максимального срока лишения свободы, предусмотренного по уголовной статье.

На заседании Черкалин подтвердил, что подал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке добровольно.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Полковника Черкалина задержали в апреле 2019 года. В ФСБ он возглавлял второй отдел управления «К», отвечающий за контрразведку по финансовому и банковскому направлениям, а также входил в межведомственную группу по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Кроме него были задержаны двое экс-сотрудников того же подразделения — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев.

Черкалина обвинили в получении взяток на сумму $850 тыс. в течение полутора лет. Позднее ему предъявили обвинение в мошенничестве. В ноябре 2019 года у Черкалина и его семьи по требованию Генпрокуратуры изъяли и обратили в доход государства имущество на сумму 6,3 млрд руб.

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22 марта этого года суд заявил, что еще в июле 2019-го Черкалин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на участников другого судопроизводства. Тогда же судья сообщил, что обвиняемый попросил рассмотреть его дело в особом порядке.

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