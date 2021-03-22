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Экс-глава отдела «К» ФСБ Черкалин заключил сделку со следствием

Обвиняемый в получении взятки в $850 тыс. бывший полковник ФСБ признал вину, заключил сделку с следствием и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. При обысках у него нашли $72,75 млн, €8,5 млн, £4 тыс. и 810 млн руб.
Кирилл Черкалин
Кирилл Черкалин (Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»)

Бывший глава отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взятки в $850 тыс., заключил сделку со следствием и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Об этом сообщает ТАСС.

В Московском гарнизонном суде, где 22 марта решается вопрос о продлении ареста полковника, огласили материалы дела, в соответствии с которыми Черкалин признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Ходатайство обвиняемого Кирилла Черкалина о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве было подписано 30 июля 2019 года. В материалах есть показания Черкалина, изобличившего участников другого судопроизводства. Имеется препроводительное представление о рассмотрении уголовного дела в особом порядке», — сообщил судья Вадим Корчагин.

Суд изъял имущество полковника ФСБ Черкалина и его семьи на ₽6 млрд
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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Начальника «банковского» отдела управления «К» ФСБ арестовали в апреле 2019 года вместе с двумя бывшими сотрудниками того же отдела Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым.

Против Черкалина возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК (получение взятки). По версии следствия, с ноября 2013 года по февраль 2015 года полковник получил взятки на сумму $850 тыс. (более 52 млн руб. по тогдашнему курсу) за «совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство».

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Фото:Петр Кассин / «Коммерсантъ»

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В ноябре 2019 года в доход государства было взыскано имущество Черкалина и его родственников на общую сумму более 6,3 млрд руб. При обыске в его служебном кабинете на Большой Лубянке, 12, нашли $72,75 млн, €8,5 млн, £4 тыс. и 810 млн руб.

Также у экс-сотрудника ФСБ изъяли пять квартир, два загородных дома, шесть участков общей площадью 7 тыс. кв. м, в том числе в Барвихе, 14 нежилых помещений и два автомобиля. Совокупные доходы семьи Черкалина за предыдущие 14 лет составляли 55 млн руб.

Автор
Михаил Котляр
ФСБ уголовное дело суд коррупция
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