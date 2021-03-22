Экс-глава отдела «К» ФСБ Черкалин заключил сделку со следствием

Обвиняемый в получении взятки в $850 тыс. бывший полковник ФСБ признал вину, заключил сделку с следствием и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. При обысках у него нашли $72,75 млн, €8,5 млн, £4 тыс. и 810 млн руб.

Кирилл Черкалин (Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»)

Бывший глава отдела управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взятки в $850 тыс., заключил сделку со следствием и попросил рассмотреть его дело в особом порядке. Об этом сообщает ТАСС.

В Московском гарнизонном суде, где 22 марта решается вопрос о продлении ареста полковника, огласили материалы дела, в соответствии с которыми Черкалин признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

«Ходатайство обвиняемого Кирилла Черкалина о заключении с ним досудебного соглашения о сотрудничестве было подписано 30 июля 2019 года. В материалах есть показания Черкалина, изобличившего участников другого судопроизводства. Имеется препроводительное представление о рассмотрении уголовного дела в особом порядке», — сообщил судья Вадим Корчагин.

Начальника «банковского» отдела управления «К» ФСБ арестовали в апреле 2019 года вместе с двумя бывшими сотрудниками того же отдела Дмитрием Фроловым и Андреем Васильевым.