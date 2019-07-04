Полковнику ФСБ Черкалину предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Кириллу Черкалину предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом по итогам заседания Московского окружного военного суда ТАСС сообщил адвокат Владимир Михайлов.

Дело Черкалина передали в Главное следственное управление Следственного комитета, следует из оглашенных в суде материалов. Суд признал законным продление ареста полковнику до 24 августа.

16 мая Черкалину предъявили обвинение в получении взяток на сумму $850 тыс. за «действие или бездействие» и общее покровительство в отношении некой коммерческой структуры в 2013–2015 годах.

О задержании Черкалина стало известно 25 апреля, в тот же день его арестовали. Вместе с полковником были задержаны бывшие сотрудники того же подразделения — Андрей Васильев и Дмитрий Фролов, их обвиняют в мошенничестве.