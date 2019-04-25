Главу «банковского» отдела ФСБ задержали по подозрению в крупных взятках

Под подозрение в получении взяток в особо крупном размере попал начальник одного из отделов ФСБ Кирилл Черкалин. По словам источника РБК, близкого к спецслужбе, Черкалин возглавляет 2-й отдел «банковского» управления «К»

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Начальника одного из отделов подразделения ФСБ полковника Кирилла Черкалина задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. ​Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

«Управлением собственной безопасности ФСБ России во взаимодействии с Главным военным следственным управлением Следственного комитета РФ в рамках возбужденного уголовного дела по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах задержан начальник отдела одного из подразделений ФСБ России полковник Черкалин Кирилл Владимирович», — сообщили в ЦОС.

Вместе с Черкалиным задержаны двое его бывших подчиненных — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, которые были ранее уволены «с военной службы по компрометирующим обстоятельствам».

Источник РБК, близкий к ФСБ, уточнил, что Черкалин возглавляет 2-й отдел внутри управления «К», ​которое занимается контрразведкой по финансовому и банковскому направлению.

2-й отдел внутри управления «К» занимается контрразведкой по финансовому и банковскому направлению и отвечает в том числе за взаимодействие с Росфинмониторингом, рассказал РБК источник в правоохранительных органах. Черкалин входит в межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма (ее состав приводится на сайте Росифнмониторинга).