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Пандемия коронавируса ,  
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Путин обсудил с главой компартии Вьетнама поставки «Спутника V»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом обсудил поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Кремль.

«Обсуждены перспективы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, а также углубления контактов между профильными ведомствами двух стран по поставкам российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Также Путин с Нгуен Фу Чонгом подтвердили настрой на дальнейшее динамичное развитие комплекса российско-вьетнамских связей, в том числе сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технологической и гуманитарной областях.

РФПИ сообщил о регистрации вакцины «Спутник V» во Вьетнаме
Общество
Фото:Luong Thai Linh / EPA / ТАСС

Кроме того, президент России поздравил собеседника с переизбранием на пост генсека ЦК Коммунистической партии и передал поздравления новому президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку, который 5 апреля принял присягу.

Президент Вьетнама формально является главой государства, однако фактически руководство страной осуществляют генеральный секретарь Коммунистической партии и глава правительства.

В конце февраля Министерство здравоохранения Вьетнама одобрило для экстренного применения в стране российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Позднее, в марте, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев привез во Вьетнам партию «Спутника V». Вьетнам получил ее безвозмездно по решению президента Владимира Путина.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Владимир Путин Вьетнам Спутник V вакцина коронавирус
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