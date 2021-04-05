Путин обсудил с главой компартии Вьетнама поставки «Спутника V»

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Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с генсеком Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом обсудил поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает Кремль.

«Обсуждены перспективы совместной борьбы с коронавирусной инфекцией, а также углубления контактов между профильными ведомствами двух стран по поставкам российской вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Также Путин с Нгуен Фу Чонгом подтвердили настрой на дальнейшее динамичное развитие комплекса российско-вьетнамских связей, в том числе сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технологической и гуманитарной областях.

Кроме того, президент России поздравил собеседника с переизбранием на пост генсека ЦК Коммунистической партии и передал поздравления новому президенту Вьетнама Нгуен Суан Фуку, который 5 апреля принял присягу.