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Патрушев привез во Вьетнам безвозмездно переданную партию вакцины

Россия бесплатно передала Вьетнаму свою вакцину против коронавируса «Спутник V», в республику ее привез секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, сообщили в пресс-службе Совбеза, передает «РИА Новости».

Патрушев прибыл в столицу Ханой для участия в двухдневных российско-вьетнамских консультациях по безопасности. Самолет, которым он прилетел, доставил в страну партию российской вакцины. Вьетнам получил ее безвозмездно по решению россйиского президента Владимира Путина, отметили в пресс-службе.

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В конце февраля власти Вьетнама разрешили применять вакцину «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, в экстренных случаях. Республика стала 38-й страной, одобрившей российский препарат.

На данный момент использование «Спутника V» разрешено в 51 стране с общим населением свыше 1,3 млрд человек, отмечает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

По последним данным, во Вьетнаме выявлено 2559 случаев заболевания COVID-19, 35 человек умерли.

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Источник: JHU
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