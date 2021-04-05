Новый президент Вьетнама вступил в должность

Нгуен Суан Фука (Фото: Nhac Nguyen / Pool Photo via AP)

Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам избрало президентом страны Нгуен Суан Фука, который ранее был премьер-министром, он уже принял присягу. Об этом сообщается на правительственном сайте.

Бывший глава правительства заручился поддержкой 97,5% представителей парламента.

«Фука пообещал сосредоточить внимание на повышении эффективности и действенности государственного аппарата, продолжать ускорять борьбу с коррупцией и расточительством и привлечь всех людей к реализации цели — сделать Вьетнам сильной и процветающей страной к 2045 году», — говорится в сообщении.

66-летний Фук занимал пост премьер-министра Вьетнама с 2016 года. Под его руководством ВВП страны вырос в 1,4 раза по сравнению с 2015 годом, а Вьетнам вошел в топ-40 экономик мира, отмечается в сообщении.