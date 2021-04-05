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Политика ,  
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Новый президент Вьетнама вступил в должность

Нгуен Суан Фука
Нгуен Суан Фука (Фото: Nhac Nguyen / Pool Photo via AP)

Национальное собрание Социалистической Республики Вьетнам избрало президентом страны Нгуен Суан Фука, который ранее был премьер-министром, он уже принял присягу. Об этом сообщается на правительственном сайте.

Бывший глава правительства заручился поддержкой 97,5% представителей парламента.

«Фука пообещал сосредоточить внимание на повышении эффективности и действенности государственного аппарата, продолжать ускорять борьбу с коррупцией и расточительством и привлечь всех людей к реализации цели — сделать Вьетнам сильной и процветающей страной к 2045 году», — говорится в сообщении.

66-летний Фук занимал пост премьер-министра Вьетнама с 2016 года. Под его руководством ВВП страны вырос в 1,4 раза по сравнению с 2015 годом, а Вьетнам вошел в топ-40 экономик мира, отмечается в сообщении.

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Чан Дай Куанг

Нгуен Суан Фук сменил на посту президента генерального секретаря Центрального комитета правящей Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.

Чонг заступил на должность главы государства в 2018 году после смерти президента Чан Дай Куанга, который занимал пост главы государства с 2016 года. Сообщалось, что Куанг болел редким типом вирусного заболевания и излечить его было невозможно.

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