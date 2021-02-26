Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Министерство здравоохранения Вьетнама одобрило к экстренному применению в стране российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает вьетнамский правительственный портал.

«Совет по регистрации лекарственных препаратов министерства здравоохранения согласился одобрить две вакцины против COVID-19. Это вакцина компании Moderna (США) и вакцина ЗАО «Генериум» (Россия)», — уточняется в сообщении.

Научно-производственная компания «Генериум» занимается производством «Cпутника V».

Ранее во Вьетнаме была зарегистрирована вакцина англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.